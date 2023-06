Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp bạn giảm cân an toàn trong hè này

Ăn kiêng liên quan đến việc lập kế hoạch cẩn thận và nhiều nghiên cứu. Rốt cuộc, bạn không muốn tìm bất kỳ chế độ ăn kiêng nào — bạn muốn chế độ ăn kiêng phù hợp với cơ thể và lối sống của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch ăn kiêng mới để tăng cường trao đổi chất và giảm cân, thì không cần tìm đâu xa: các chuyên gia đồng ý rằng chế độ ăn Địa Trung Hải và ăn uống trực quan là hệ thống ăn kiêng tốt nhất thực sự có tác dụng giảm cân.

Tiến sĩ dinh dưỡng Stacie J. Stephenson, bác sĩ chống lão hóa và giảm cân, chuyên gia dinh dưỡng, Trista Best và Lisa Richards - chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, và Andrea Blindt - y tá, tin rằng ăn uống trực quan và chế độ ăn Địa Trung Hải là chế độ ăn kiêng tốt nhất để tăng cường trao đổi chất và giảm cân.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải là một kế hoạch ăn uống dựa trên các loại thực phẩm truyền thống ở các quốc gia ven biển Địa Trung Hải. Nó nhấn mạnh các loại rau giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, bao gồm dầu ô liu và axit béo omega-3 từ cá như cá hồi. Chế độ ăn kiêng này không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch và giảm cân mà còn rất ngon!

Mặc dù đôi khi bạn có thể được các bác sĩ đề xuất một số loại chế độ ăn kiêng, chẳng hạn như ít carb hoặc ít chất béo cho những người được chẩn đoán có vấn đề về sức khỏe. Chế độ ăn Địa Trung Hải có nhiều đặc điểm và bác sĩ có thể chỉ đề xuất một số trong số chúng hoặc toàn bộ phong cách ăn kiêng. Các đặc điểm chính xác định của loại chế độ ăn kiêng này là tập trung vào rau và trái cây tươi, hải sản, các loại đậu, quả hạch và hạt, ngũ cốc nguyên hạt và dầu ô liu là chất béo chính.

Chế độ ăn kiêng này cũng có thể bao gồm một số sản phẩm từ sữa, như sữa chua và pho mát, thịt gia cầm, cũng như một lượng nhỏ rượu vang. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào việc giảm thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói, đồng thời chứa rất ít đường bổ sung và thịt đỏ gây tắc nghẽn động mạch .

Chế độ ăn Địa Trung Hải vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng—nó giàu các thành phần có hương vị như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo có lợi cho tim.

Ăn trực quan

Bất chấp ý kiến ​​​​phổ biến, chỉ bạn mới biết điều gì tốt nhất cho cơ thể của chính mình — đặc biệt là khi giảm cân. Đó là lý do tại sao, không giống như mốt ăn kiêng không lành mạnh, các chuyên gia đồng ý rằng ăn uống trực quan là cách thỏa mãn nhất để nuôi dưỡng cơ thể bạn. Mặc dù ăn uống trực quan có vẻ như là phản đề của chế độ ăn kiêng, nhưng đó vẫn là một cách lành mạnh để giảm cân.

Ăn uống có chánh niệm, còn được gọi là ăn uống trực quan, có thể là một cách thực hành cần thiết để tích hợp vào thói quen ăn uống của bạn. Cô ấy giải thích rằng các vấn đề trong hành trình giảm cân của bạn có thể là kết quả của việc ăn khi bạn không đói, ăn khi chưa đói hoặc bất kỳ nguyên tắc nào khác mà ăn uống chánh niệm (trực quan) chia sẻ.

Ăn uống trực quan là một hình thức lựa chọn cẩn thận loại và số lượng thực phẩm phù hợp với cơ thể độc nhất của bạn. Bạn là chuyên gia về cơ thể của mình hơn bất kỳ ai khác. Khi bạn học cách điều chỉnh và tôn vinh trực giác của mình, bạn sẽ tạo ra nhiều năng lượng, sức khỏe, kiểm soát cân nặng và sự giác ngộ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Ăn uống trực quan có nghĩa là lắng nghe bẩm sinh của bạn để biết khi nào bạn đói, khi nào bạn no, thức ăn nào phù hợp với cơ thể bạn và tôn trọng nó.

Richards cũng nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải lưu tâm và không tạo áp lực cho bản thân trong hành trình giảm cân. Mỗi bữa ăn là một cơ hội để bạn chú ý đến những gì cơ thể bạn cần, nhưng cũng có thể cố tình cho phép bản thân thưởng thức theo dịp. Chánh niệm giúp bạn sống cân bằng theo cách này.

Điều đặc biệt quan trọng là phải đặc biệt chú ý đến cảm giác đói và no của bạn. Đói và no có thể được đánh giá theo thang điểm từ 1-10 và bằng cách đánh giá cơn đói của bạn trước và cảm giác no sau bữa ăn, bạn có thể trở nên phù hợp hơn với thời gian và số lượng tốt nhất sẽ đáp ứng nhu cầu riêng của bạn.

