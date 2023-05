4 thực phẩm ăn ngon để giảm cân hè này

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, bạn có thể nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần ghi nhớ khi nói đến chế độ ăn kiêng là ăn ít hơn và giữ lượng calo nạp vào thấp. Tuy nhiên, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đang nuôi dưỡng cơ thể bằng chất dinh dưỡng cần thiết để luôn vui vẻ, khỏe mạnh và đủ năng lượng để thực hiện tất cả các bài tập đốt cháy chất béo của mình.

Để khám phá một số loại thực phẩm giàu protein ít chất béo (hoặc nạc) tốt nhất mà bạn có thể kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình, chuyên gia sức khỏe Jeanette Kimszal, Brenda Peralta, Allison Herries, chuyên gia dinh dưỡng Heather Hanks, chỉ ra sữa chua Hy Lạp, thịt gà và cá hồi chính là những thực phẩm tuyệt vời như vậy.

1. Trứng

Nếu bạn thích món trứng tráng hoặc trứng benedict ngon vào buổi sáng, các chuyên gia sức khỏe đồng ý rằng trứng là một trong những thực phẩm giàu protein, tăng cường trao đổi chất tốt nhất nên đưa vào đĩa của bạn mỗi ngày. Kimszal giải thích rằng "protein có trong trứng có thể làm tăng hiệu ứng nhiệt của thức ăn và có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất", lưu ý rằng chỉ một quả trứng cung cấp 6 gam protein. Chalmers thậm chí còn gọi trứng là "bữa sáng giàu protein tốt nhất để giảm béo" và nói rằng chúng mang lại một số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Cho dù mục tiêu của bạn là tăng khối lượng cơ bắp, điều này cũng làm tăng quá trình trao đổi chất hay chỉ đốt cháy chất béo, thì trứng vẫn nên là một phần chính trong chế độ ăn uống của bạn.

Một trong những điều tốt nhất về trứng là chúng sẽ giúp bạn no suốt cả ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn trứng không chỉ làm tăng quá trình trao đổi chất mà còn làm tăng mức độ no của bạn, cảm thấy no lâu hơn có nghĩa là bạn sẽ ít ăn nhiều hơn trong ngày.

2. Sữa chua Hy Lạp

Có một món ăn sáng ngon miệng khác gọi tên bạn nếu bạn đang muốn bổ sung protein: sữa chua Hy Lạp. Peralta chỉ ra rằng sản phẩm sữa gây no này "ít carbs và giàu protein", lưu ý rằng điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn tăng lượng protein nạp vào thông qua đồ ăn nhẹ.

Cô ấy nói rằng ăn một cốc sữa chua này mỗi ngày là một cách tuyệt vời, một khẩu phần sẽ cung cấp một lượng khổng lồ 15-20g protein, mà Peralta nói là "quá đủ cho một bữa ăn nhẹ." Khi kết hợp với một ít granola, quả mọng, hạt chia hoặc bất kỳ loại phủ bổ dưỡng nào khác mà bạn chọn, bữa ăn này có thể tạo nên điều kỳ diệu cho quá trình trao đổi chất của bạn và giúp bạn no lâu hơn.

3. Thịt gà

Nếu bạn muốn có các lựa chọn thịt giàu protein tốt nhất hiện có, có lẽ đã đến lúc bạn nên chuyển bánh mì kẹp thịt phô mai sang một số loại thịt nạc hơn như gà nướng. Những loại thịt này chứa rất nhiều protein mà không có nhược điểm là chứa nhiều chất béo và calo. Thịt nạc, bao gồm thịt gà, gà tây và cá, là những lựa chọn cung cấp protein tuyệt vời và lưu ý rằng điều này là do phần lớn lượng calo trong thịt nạc đến trực tiếp từ protein.

Thêm một ít thịt gà vào đĩa của bạn là một cách tuyệt vời để tăng lượng protein nạp vào trong khi vẫn theo kịp mục tiêu giảm cân của bạn. 100 gam ức gà cung cấp khoảng 31 gam protein chỉ với 165 calo.

4. Cá hồi

Nói về thịt nạc, hóa ra cá là một loại thực phẩm tuyệt vời khác để kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn nếu bạn muốn tăng cường trao đổi chất. Nó không chỉ cung cấp một lượng lớn protein mà còn chứa đầy chất béo lành mạnh. Các loại cá béo như cá hồi là nguồn axit béo omega 3 và vitamin D tuyệt vời, giúp "giảm viêm, điều hòa sức khỏe miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa", tất cả đều có thể hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân. Ngoài ra, các loại cá nạc như cá hồi có thể giúp tóc bạn dày và bóng hơn .

Kết hợp cá với rau để có bữa ăn lành mạnh nhất. Hãy thử món salad cá hồi với rau ít carb cho bữa trưa để thúc đẩy cảm giác no, tăng mức năng lượng và cải thiện tiêu hóa. Cá hồi cũng rất hợp với rau vào buổi tối hoặc món trứng tráng vào buổi sáng.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/4-thuc-pham-an-ngon-de-giam-can-he-nay-c47a29375.html