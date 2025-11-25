Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh sinh năm 2001 và sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m70. Cũng giống chị gái hoa hậu, Đỗ Mỹ Anh có vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Khi nhìn Đỗ Mỹ Anh, khán giả sẽ thấy cô không có quá nhiều điểm tương đồng với chị gái trên gương mặt nhưng cả hai đều toát lên vẻ hiền thục và dịu dàng. Đặc biệt, phong cách thời trang nữ tính của Đỗ Mỹ Anh cũng được nhận xét là khá giống với người chị nổi tiếng của mình.

Đỗ Mỹ Anh thừa hưởng làn da trắng mịn màng từ gen trội của gia đình.

Ngoài ra, Đỗ Mỹ Anh còn sở hữu đôi chân dài thẳng đẹp không kém chị gái.

Là em gái của Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Anh được rất nhiều người quan tâm nhưng cô lại cực kỳ kín tiếng.

Đỗ Mỹ Anh chỉ chia sẻ ảnh trên tài khoản Instagram với những khoảnh khắc đời thường.

Đỗ Mỹ Anh ngoài đời là một cô gái trẻ năng động, cá tính và cũng thích trải nghiệm khám phá những vùng đất mới.

Dù có chị là hoa hậu nhưng Đỗ Mỹ Anh không đam mê hào quang showbiz. Cô gái trẻ gen Z chỉ muốn tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng bên gia đình và bạn bè.