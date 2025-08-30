Đỗ Mỹ Linh: 'Tôi chọn sống trách nhiệm để con tự hào về mẹ'

- Danh hiệu hoa hậu tác động thế nào đến cuộc sống, công việc của Đỗ Mỹ Linh sau 9 năm đăng quang?

- Sau khi đăng quang hoa hậu Việt Nam 2016, tôi được trao rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong việc kết nối xã hội. Khi gặp đối tác hay làm việc với các tổ chức, mọi người đều có thiện cảm và đánh giá cao sự chỉn chu, hình ảnh tích cực mà tôi xây dựng. Nhưng tôi luôn ý thức rằng danh hiệu chỉ là bước đệm, điều quan trọng là mình làm được gì từ đó.

Mỹ Linh đang lên kế hoạch cho dự án nhân ái vào năm sau.

- Gần một thập kỷ qua, đâu là cột mốc khiến chị tự hào nhất?

- Có lẽ là dự án nhân ái "Cõng điện lên bản" - tôi cùng êkíp đã mang ánh sáng về cho bà con ở bản Cu Vai, Yên Bái. Đó là nơi từng không có điện, không sóng điện thoại, trẻ em học bài dưới ánh đèn dầu.

Dự án giúp tôi giành chiến thắng ở phần thi "Beauty With A Purpose" tại Miss World 2017, để lại trong tôi dấu ấn sâu đậm. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy - không phải là tự hào vì giành được giải, mà xúc động vì mình đã thực sự mang lại sự thay đổi cho người dân ở bản.

Từ đó, tôi hiểu rằng chiếc vương miện không đơn giản là danh hiệu, mà là trách nhiệm. Điều đó giúp tôi sống tử tế hơn, để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về một dự án thiện nguyện đánh dấu 10 năm đăng quang vào năm sau. Tôi muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa, tiếp nối tinh thần của "Cõng điện lên bản". Đó là sự tri ân với danh hiệu Hoa hậu nhân ái, cách để tôi tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời cần sự giúp đỡ.

Tôi tin rằng, dù không còn đứng trên sân khấu hay màn ảnh, tôi vẫn có thể dùng sức ảnh hưởng để tạo nên điều tích cực, đó là điều khiến tôi thấy mình sống có giá trị.

- Chị thấy mình thay đổi ra sao khi gắn bó với hoạt động thiện nguyện?

- Tôi nghĩ mình đã thực sự trưởng thành ở suy nghĩ đến cách sống. Từ một cô gái đôi mươi, giờ tôi đã là người mẹ, có gia đình và định hướng rõ ràng hơn về cuộc sống.

Tôi biết trân trọng những điều giản dị, biết ơn quá khứ và trân quý hiện tại. Quan trọng nhất là tôi mong mình trở thành một hình mẫu tích cực, không chỉ cho xã hội mà cho chính con mình sau này. Tôi muốn khi con lớn lên, có thể tự hào về mẹ, người sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và con gái.

- Kiến thức từ ngành học tại Đại học Ngoại thương hỗ trợ chị thế nào khi thực hiện các dự án nhân ái?

- Kiến thức ngành Quản trị Kinh doanh giúp tôi có cái nhìn tổng quan về cách xây dựng và vận hành một dự án. Nhờ vậy, tôi biết cách hoạch định, tổ chức nhân sự, quản lý nguồn lực và duy trì hoạt động một cách hiệu quả. Đây chính là hành trang quan trọng để tôi tiếp tục triển khai các dự án cộng đồng một cách bài bản, bền vững, thay vì chỉ làm theo cảm tính.

- Kế hoạch hoạt động showbiz trong thời gian tới của chị thì sao?

- Thật ra, ngay từ khi bước vào hôn nhân, tôi xác định mình không hoạt động showbiz nhiều như trước. Tôi đã có khoảng thời gian đủ dài để cống hiến và trải nghiệm. Bây giờ, tôi muốn theo đuổi công việc ổn định và phù hợp với năng lực bản thân, một lựa chọn mang tính bền vững, nhất là khi tôi đã có gia đình.

Tôi không tự tin rằng mình có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt như diễn xuất hay ca hát. Nhưng tôi tin mỗi người có một giá trị riêng và với tôi, đó là sự chân thành, lòng nhân ái và mong muốn được sẻ chia.

Đỗ Mỹ Linh nói không hoạt động showbiz nhiều như trước.