Cách làm mặt nạ từ than rất rẻ tiền nhưng có khả năng làm trắng da

Thứ Bảy, ngày 10/12/2022 06:36 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhờ đặc tính của nó, than hoạt tính có rất nhiều lợi ích làm đẹp.

Lợi ích than hoạt tính

Than hoạt tính là phần còn lại sau khi đốt gỗ, vỏ dừa, ô liu, mùn cưa hoặc than bùn ở nhiệt độ rất cao. Do quá trình đốt cháy, oxy bị loại bỏ khỏi nguyên liệu gốc, làm giảm kích thước lỗ chân lông và tăng diện tích bề mặt.

Điều này dẫn đến một loại bột đen mịn, có khả năng hấp thụ cao, hút và bẫy độc tố. Vì cơ thể bạn không thể tự phân hủy và hấp thụ than nên nó sẽ bị đào thải ra ngoài cùng với các chất độc bị mắc kẹt.

Và, nhờ đặc tính của nó, than hoạt tính có rất nhiều lợi ích làm đẹp.

Cân bằng da nhờn

Than hoạt tính hút mọi thứ, kể cả dầu thừa trên da. Điều này có thể làm cho làn da mịn màng hơn và ít nhờn hơn, đặc biệt là ở vùng chữ T.

Giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông

Bằng cách loại bỏ các tế bào da chết, bụi bẩn và mảnh vụn khỏi lỗ chân lông, chúng sẽ trông nhỏ hơn và ít bị chú ý hơn. Nếu bạn bị mụn đầu đen , hãy để sữa rửa mặt chứa than hoạt tính của bạn lên vùng da dễ bị mụn đầu đen trong vài phút để hấp thụ bã nhờn dư thừa.

Điều trị mụn

Bất cứ ai bị mụn trứng cá đều biết rằng bụi bẩn và tạp chất có thể làm cho các đợt bùng phát trở nên tồi tệ hơn. Than hoạt tính giúp diệt vi khuẩn, làm sạch da và loại bỏ độc tố có thể dẫn đến mụn trứng cá.

Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết

Kết cấu của than hoạt tính làm cho nó trở thành một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời , đặc biệt đối với làn da nhạy cảm như da mặt. Khi rửa mặt, hãy dành 10–15 giây nhẹ nhàng mát xa da theo chuyển động tròn nhẹ để loại bỏ tế bào da chết.

Cách Làm Sữa Rửa Mặt Bằng Than

Bạn có thể chỉ cần rửa mặt bằng than hoạt tính, xà phòng Castile và nước. Nhưng việc thêm những thứ như dầu ô liu, tinh dầu và vitamin E sẽ giúp công thức này dưỡng ẩm và tăng cường vẻ đẹp hơn.

Chỉ cần lưu ý rằng than có khả năng hấp thụ cao vì vậy bất kỳ thành phần nào bạn cho vào sữa rửa mặt đều có thể bị than hấp thụ, làm giảm tác dụng có lợi của chúng theo thời gian.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên bao gồm chúng! Chúng vẫn cung cấp một số lợi ích. Chỉ cần đảm bảo theo dõi với nước hoa hồng, huyết thanh và kem dưỡng da mặt.

Xà phòng castile

Điều này giúp sữa rửa mặt của bạn có đặc tính làm sạch. Trong công thức có xà phòng Castile vì nó nhẹ, tự nhiên và không làm mất đi vitamin hay độ ẩm của da.

Ngoài ra, một chút cũng có tác dụng lâu dài, cho phép bạn biến một chai xà phòng Castile thành vô số chai sữa rửa mặt.

Than hoạt tính:Chỉ cần 2 thìa cà phê than hoạt tính là bạn đã có được những lợi ích làm đẹp được liệt kê ở trên.

Vitamin E: Là một chất chống oxy hóa với lợi ích làm dịu da, vitamin E từ lâu đã được sử dụng nhờ khả năng chữa lành các tình trạng da mãn tính, giảm tác hại của tia cực tím, làm dịu chứng viêm và chống lại các gốc tự do.

Dầu ô liu: Dầu ô liu là một loại dầu chống viêm cũng giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da. Than hoạt tính có thể hơi khô, nhưng dầu giúp bổ sung độ ẩm, làm cho da mềm mại và dẻo dai.

Tinh dầu : Tinh dầu hoa cúc và hoa cúc là hai loại tinh dầu yêu thích của tôi trong các công thức làm đẹp. Hoa cúc có tác dụng làm dịu lâu năm, trong khi hoa cúc kim tiền là chất chống oxy hóa được cho là có lợi ích chống lão hóa. Ngay cả khi than làm mất đi lợi ích làm dịu da của những loại dầu này, thì chúng vẫn có mùi thơm tuyệt vời!

Nguyên liệu rửa mặt than hoạt tính

3 muỗng canh xà phòng Castile lỏng

2 muỗng cà phê than hoạt tính

Nước lọc

2 viên vitamin E

1 muỗng canh dầu ô liu

4 giọt tinh dầu cúc la mã

3 giọt tinh dầu cúc trường sinh

Chai bơm

Hướng dẫn

Kết hợp các thành phần trong một chai nhỏ. Đậy chặt nắp và nhẹ nhàng úp ngược chai nhiều lần để các thành phần hòa quyện vào nhau mà không làm sủi bọt xà phòng.

Vỗ nước lên mặt. Nhẹ nhàng xoa hỗn hợp để tạo bọt. Xả sạch bằng nước ấm. Sử dụng mỗi ngày một lần vào buổi tối để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn trong ngày. Theo dõi chế độ chăm sóc da thông thường của bạn.

Câu hỏi thường gặp về sữa rửa mặt than

Sữa rửa mặt than hoạt tính có trị mụn không?

Bạn có thể không nhận thấy một sự khác biệt khi mới dùng 1 đêm. Nhưng theo thời gian, sức hút của than hoạt tính sẽ giúp cân bằng sản xuất dầu và loại bỏ các tạp chất dẫn đến mụn trứng cá.

Tôi có thể sử dụng sữa rửa mặt than hoạt tính hai lần một ngày không?

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, tốt nhất nên sử dụng một lần mỗi ngày vì than có thể hơi khô. Nhưng nếu bạn đang phải vật lộn với mụn trứng cá hoặc các vấn đề về da khác, hãy thử sử dụng nó hai lần một ngày và xem liệu nó có tạo ra sự khác biệt hay không.

Sữa rửa mặt than hoạt tính có gây nổi mụn không?

Sản phẩm không gây ra mụn. Các thành phần rất dịu nhẹ nên bạn sẽ thấy mụn thuyên giảm. Và nếu bạn đã có làn da sạch sẽ, than sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông hoặc dẫn đến mụn trứng cá.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cach-lam-mat-na-tu-than-rat-re-tien-nhung-co-kha-nang-lam-trang-da-c47a18996.html