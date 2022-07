Các yếu tố gây lão hóa da sớm mà bạn không biết

Để tránh bị lão hóa sớm, nàng cần nắm được các nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Đối với phụ nữ, vấn đề nếp nhăn là một trong những điều cần chú ý nhất, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt. Thậm chí nhiều người bị lão hóa da sớm mà không biết nguyên nhân vì sao. Dưới đây là 5 yếu tố gây nên lão hóa sớm để bạn có thể phòng tránh.

1. Nội tiết tố

Như bạn đã biết, nội tiết tố giúp tăng trưởng và giúp cơ thể hoạt động bình thường. Nhưng khi tuổi của chúng ta tăng lên nó cũng sẽ làm giảm một số hormone, đặc biệt là nội tiết tố estrogen - một nội tiết tố nữ giúp sinh sản. Khi tuổi tác ngày càng cao, cơ thể không cần sử dụng loại hormone này. Do đó, cơ thể giảm sản xuất hormone này. Đồng thời, nếu việc sản xuất hormone bị giảm sút sẽ dẫn đến các chức năng khác nhau trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí không phải ở một phần của da mà còn gây ra tình trạng lão hóa sớm kéo theo.

2. Các gốc tự do

Các gốc tự do có thể xảy ra cả bên trong và bên ngoài. Gốc tự do phát sinh từ bên trong gây ra bởi quá trình trao đổi chất trong cơ thể, các quá trình trao đổi chất khác nhau có thể gây ra các gốc tự do. Các gốc tự do xâm nhập từ bên ngoài là do bụi, khói, ánh sáng mặt trời và các chất ô nhiễm khác nhau. Và khi cơ thể có nhiều gốc tự do hơn, nó sẽ được bắt giữ với các tế bào trong cơ thể làm cho tế bào xấu đi và chết. Do đó, gây ra các vấn đề về lão hóa sớm.

3. Độc tố

Độc tố ở đây bao gồm bụi, khói, PM2.5, ánh sáng mặt trời, tia UVA, UVB, kim loại nặng, chất gây ô nhiễm và khói thuốc lá. Tất cả những điều đó đều là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề lão hóa sớm. Độc tố cũng được tìm thấy trong thực phẩm, chẳng hạn như chất bảo quản trong thực phẩm chế biến. Tất cả đều là những nguyên nhân chính thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.và có thể gây ra các vấn đề về lão hóa sớm.

4. Cơ thể bị viêm

Mỗi khi cơ thể bị viêm ở các bộ phận khác nhau sẽ gây ra sự suy thoái và tổn thương. Điều sẽ xảy ra sau đó là cơ thể đang già đi trước tuổi. Để giảm bớt hoặc ngăn ngừa cơ thể khỏi viêm, hãy ăn trái cây và rau quả và uống nhiều nước đồng thời giảm lượng thức ăn có nhiều chất béo bão hòa và nhiều đường.

5. Lượng đường trong máu cao

Khi cơ thể có lượng đường trong máu cao sẽ dẫn đến các vấn đề về lão hóa sớm. Vì đường tham gia vào quá trình kích thích phản ứng viêm của cơ thể. Tuy nhiên, nếu lượng đường trong máu lâu ngày sẽ dẫn đến chất lượng mạch máu thấp hơn. Các mạch máu trở nên giòn, nứt và cứng lại, cũng như thiếu tính linh hoạt. Điều đó làm cho việc cung cấp máu cho các cơ quan không tốt như nó nên được dẫn đến viêm và gây ra các vấn đề về lão hóa sớm

