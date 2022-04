Ca nương Kiều Anh càng đẻ càng đẹp, body nuột nà mặc bikini sexy ít ai bì

Kiều Anh được khen ngợi là một trong những mỹ nhân "càng đẻ càng đẹp".

Ca nương Kiều Anh.

Ca nương Kiều Anh (tên thật: Nguyễn Kiều Anh) sinh năm 1994 trong gia đình có truyền thống ca trù ở Hà Nội. Cô được khán giả biết đến qua các cuộc thi âm nhạc như Vietnam's got talent, The Voice với giọng hát đầy nội lực.

Mới đây, trong một chuyến du lịch cùng gia đình, ca nương Kiều Anh đã đăng tải nhiều bức ảnh mặc đồ tắm vô cùng gợi cảm. Có lẽ lâu lắm rồi, người hâm mộ mới thấy Kiều Anh diện áo tắm, khoe sắc vóc của mẹ 2 con. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, nữ ca sỹ còn gây mê người nhìn bởi vóc dáng cân đối, đặc biệt là số đo "vàng" 90-60-90 (cm) dù đã trải qua 2 lần sinh nở. Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh gợi cảm trên nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của người thân, bạn bè và fan.

Lâu lắm rồi Kiều Anh mới khoe những hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng.

So với thời con gái và hiện tại, Kiều Anh vẫn duy trì được vóc dáng thanh thoát hiếm có. Cô cho biết, bản thân mình vẫn thích vóc dáng mảnh mai vì dễ lên đồ đẹp. Tuy nhiên, theo cô mảnh mai hay mũm mĩm cũng được miễn quan trong nhất là sức khỏe. “Bên cạnh việc duy trì được cơ thể như hiện tại mình vẫn ưu tiên đảm bảo về sức khỏe nữa, trong đó chế độ ăn uống chiếm đến 80%", mỹ nhân sinh năm 1994 cho biết.

Kiều Anh cho biết, cô không phải là người quá siêng để luyện tập thể thao nhưng vẫn dành thời gian để đi bộ mỗi ngày và tự gập bụng tại nhà. Thời điểm tăng cân, Kiều Anh sẽ đến phòng gym để tập một số bài cardio ở mức độ trung bình.

Body chuẩn tỉ lệ vàng của nữ ca sỹ.

Sau sinh, cơ thể cô cũng như nhiều chị em khác phải đối mặt với những thiếu hụt do thay đổi hormone. Chính vì thế, Kiều Anh chú trọng bổ sung nhiều chất xơ trong mỗi bữa ăn như rau, củ, quả và nước ép trái cây, sữa chua. Cô gần như không ăn cơm và các tinh bột béo. Ngoài ra, Kiều Anh còn chia sẻ thêm: "Cơ thể mình có rất nhiều biến động sau sinh, đặc biệt là hao hụt lượng lớn collagen. Mình đã duy trì được gần 2 tháng và những triệu chứng kể trên được cải thiện. Đặc biệt là quá trình về dáng, da bụng co rút nhanh hơn so với đợt sinh em Soup".

Ca nương Kiều Anh tự tin khoe vóc dáng trong những thiết kế táo bạo.

Không chỉ xinh đẹp, tài năng Kiều Anh còn được biết đến là cô gái có gu thời trang đẳng cấp.

Sở hữu vóc dáng đẹp cộng với gu thời trang tinh tế giúp cho ca nương Kiều Anh xứng đáng là một fashionista.

