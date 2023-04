"Búp bê Hàn Quốc" tròn 19 tuổi đẹp như tranh vẽ nhờ cách ăn đặc biệt này

Jang Won Young (sinh năm 2004, tại Hàn Quốc) hiện đang hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, người mẫu.

Jang Won Young có gương mặt và vóc dáng tuyệt đẹp

Cô được khen là mỹ nhân thế hệ mới của Kpop với gương mặt xinh như búp bê, đôi chân dài miên man, chiều cao 1m71 vượt trội. Ở tuổi 19, cô nàng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. "Cô bé xinh như búp bê barbie", "Jang Won Young mặt thì đẹp kiểu ngọt ngào nhưng dáng rất săn chắc, gợi cảm", "Xinh quá đi mất thôi",... là những bình luận của người hâm mộ.

Có lợi thế hình thể và nhan sắc, Jang Won Young nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu, đặc biệt ở lĩnh vực thời trang. Nữ thần tượng Gen Z thường xuyên được công ty ưu ái cho hoạt động solo, chụp hình tạp chí hay làm mẫu, đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm đình đám trong và ngoài nước.

Cô nàng sở hữu vòng eo siêu nhỏ và đôi chân dài

Ngoài việc có lợi thế hình thể bẩm sinh, Jang Won Young luôn nỗ lực cải thiện vóc dáng bằng việc tập thể thao và chế độ ăn uống khoa học. Mới đây, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ về thói quen ăn uống nghiêm ngặt được cô thực hiện trong nhiều năm qua.

Theo đó, mỹ nhân này ăn một bữa tối trong vòng 3 giờ đồng hồ. Cô nói: “Tôi không thích ăn quá nhanh, tôi thích bữa tối kiểu Pháp. Thông qua động tác nhai vừa đủ, não có thể cảm thấy no và tránh nạp quá nhiều calo. Đó là bí quyết để không bị béo!".

Jang Won Young xinh như một nàng công chúa ngoài đời thực

Nhiều mỹ nhân khác tại Hàn Quốc như Han So Hee ăn một thìa thức ăn, đặc biệt là cơm sẽ mất tới gần 5 phút và nhai ít nhất 50 lần với tốc độ chậm. IU cũng nhai một miếng cơm trong 10 giây. Nghiên cứu đã chứng minh, nhai chậm mang đến lợi ích to lớn cho việc giảm cân. Ăn chậm làm tăng nồng độ hóc môn chịu trách nhiệm tạo cảm giác no do ruột tiết ra, có thể giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Đây cũng là cách để tập thể dục cho cơ hàm, giúp khuôn mặt thon gọn hơn.

Bên cạnh đó, sao nữ này cũng ăn theo nguyên tắc "ít muối, ít đường và ít tinh bột". Chế độ ăn nhạt có thể tránh phù nề, vốn dĩ cô thích bánh ngọt và bánh mì, để giữ dáng, cô cũng chọn chế độ ăn thuần chay không chứa đường, các sản phẩm từ sữa và gluten. Ngoài ra, nữ thần tượng này còn đặc biệt chú ý đến việc nạp đủ protein trong ngày. Nếu lượng protein nạp vào không đủ không chỉ khiến cơ bắp dễ bị mất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng miễn dịch sẽ bị suy yếu.

Jang Won Young chăm chỉ tập pilates mỗi ngày

Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, Jang Won Young vẫn nỗ lực cải thiện bằng luyện tập trong đó có pilates. Bên cạnh đó, việc tập vũ đạo cũng giúp Jang Won Young có được vóc dáng trong mơ.

Pilates hiện ngày một phổ biến ở Hàn Quốc và được các idol chọn tập. Pilates tập trung nhiều vào việc tạo dáng cơ thể, cải thiện các đường nét ở chân. Ngoài ra, đây cũng là một trong những bộ môn hỗ trợ việc giảm cân rất tốt. Nó tác động lên toàn bộ cơ thể thay vì từng nhóm cơ nhất định. Ngoài ra, nó mang đến nhiều lợi ích khác như giúp tăng chiều cao cho những người đang ở độ tuổi dậy thì, giải toả căng thẳng. Khi tập Pilates, người mới tập nên tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp và lựa chọn thiết bị tùy theo sức khỏe của bản thân để động tác chính xác nhằm đạt được vóc dáng đẹp hơn.

