Bí quyết "đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi" của hôn thê cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam

Lê Hà Trúc (sinh năm 1996) được biết đến với vai trò là beauty blogger vừa xinh đẹp, tài giỏi vừa giàu có. Ngoài ra, cô còn là KOL, Affiliate Marketer cho một số nhãn hàng. Cô cũng thường xuyên hợp tác với các nhãn hàng xa xỉ. Ngoài ra, Lê Hà Trúc còn khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ khi trải qua mối tình đẹp như mơ với cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam - Quang Đạt. Mới đây, Lê Hà Trúc bất ngờ được bạn trai cầu hôn sau 4 năm hẹn hò.

Là một beauty blogger, Lê Hà Trúc thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp, giữ dáng, nhận được nhiều sự yêu thích của hội chị em. Vốn được đánh giá cao về ngoại hình nhưng Lê Hà Trúc từng cho biết, cô thuộc tạng người xương nhỏ nên trông khá đầy đặn, mông, đùi, bắp tay rất to (so với cơ thể) Đây là lý do vì sao cô luôn phải duy trì chế độ ăn uống khoa học, kết hợp tập luyện thể thao nhằm giữ được thân hình mảnh mai.

Theo Hà Trúc, dinh dưỡng chiếm 70% trong quá trình giữ dáng của Hà Trúc. Vài năm gần đây, ngoài chế độ tập luyện thì cô chú trọng rất nhiều đến việc nạp gì vào cơ thể. Dù không áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt, ngay cả khi ăn cơm, mỳ, khoai chiên,... nhưng cân nặng của cô vẫn ở mức ổn định.

Cô tâm sự thêm: "Càng lúc mình càng thấy không phải cứ kiêng tinh bột là giảm cân, vì đơn giản là bạn không thể kiêng tinh bột suốt đời được. Nếu có thêm thời gian, mình luôn mong muốn được vào bếp nhiều hơn vì ở đó mình toàn quyền được làm chủ những thứ gì mình sẽ nạp vào cơ thể. Mình quan tâm đến bao nhiêu lượng đường trong ngày là đủ, cần bao nhiêu chất đạm để duy trì cơ bắp hay phân biệt chất béo tốt, chất béo xấu...".

Hà Trúc chủ yếu tiêu thụ các loại thịt trắng như ức gà, cá, động vật có vỏ để bổ sung collagen, duy trì độ săn chắc, đàn hồi cho da.

Bên cạnh đó, để siết chặt cơ bụng, giảm mỡ ở mông đùi, thì Hà Trúc còn tập thêm Squat 40 cái, Plank 30 cái. Sau đó nâng dần vào các ngày tập tiếp theo, kết hợp thêm tập Jumping Jacks và Booty Pump Workout của Chloe Ting.

Về bí quyết chăm sóc da, Hà Trúc chia sẻ: "Mình dùng các sản phẩm thuộc dòng ngải cứu hoặc thuần tuý nguồn dưỡng chất thiên nhiên, lành tính, bao gồm cả mặt nạ giấy, mặt nạ gel, Essense mình dùng kết hợp với Lotion Mask. Với mặt nạ giấy, mình dùng từ 2-3 lần/tuần để cấp ẩm, làm dịu da vào những ngày nóng bức, lúc da đang bị căng tức, khó chiều. Mặt nạ ngải cứu mình để trong tủ lạnh, phục hồi da, lại có thể tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, detox sâu nên mình ưu tiên dùng buổi tối. Lotion Mask kết hợp Essense mình dùng ban ngày. Trúc có sở thích sưu tầm rất nhiều loại Essense và Lotion Mask vì mình đắp rất nhiều. Mỗi lần đắp xong, thấy da như bừng tỉnh, căng mướt cả ngày".

