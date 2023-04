Bị mụn nội tiết tố thì nhất định phải biết những bí quyết này

Mụn do nội tiết tố là gì?

Mụn do nội tiết tố liên quan dao động nội tiết tố trong cơ thể, thường xảy ra ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, sự bùng phát nội tiết tố có thể xảy ra ở tuổi trưởng thành và nó phổ biến nhất ở phụ nữ.

Theo một nghiên cứu năm 2008, khoảng 50% phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 29 và 25% phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 49 bị mụn trứng cá.

Thông thường, mụn nội tiết tố có các đặc điểm:

Mụn quanh má và quai hàm.

Mụn đầu đen, mụn đầu trắng hoặc u nang.

Da bỗng tiết nhiều dầu.

Da nhạy cảm.

Nguyên nhân gây ra mụn do nội tiết tố?

Natalia Spierings, bác sĩ da liễu tư vấn và là tác giả của cuốn sách "Skintelligent: What You Really Need to Know to Get Good Skin" giải thích: “Hầu hết các nốt mụn xảy ra khi các tuyến dầu trên da trở nên nhạy cảm hơn với một nhóm hormone được gọi là nội tiết tố androgen. Androgen thúc đẩy sự mở rộng của các tuyến dầu và tăng sản xuất dầu trên da. Tất cả mọi người đều có một số mức độ nội tiết tố nam và chúng tăng lên trong tuổi dậy thì".

Spierings giải thích: "Một số phụ nữ nhạy cảm với nội tiết tố nam trong suốt cuộc đời hơn những người khác và độ nhạy cảm với hormone cũng thay đổi khi chúng ta già đi".

Việc sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da góp phần gây ra vấn đề này bằng cách gây kích ứng da, dẫn đến mẩn đỏ và thường kích hoạt khuynh hướng tiềm ẩn dẫn đến mụn trứng cá

Bạn có thể có được làn da nội tiết tố ở mọi lứa tuổi?

Không có độ tuổi nào mà mụn nội tiết tố không xảy ra được. Mỗi phụ nữ đều khác nhau và thật không may, không thể dự đoán liệu một người phụ nữ có bị nổi mụn hay không. Đối với một số người, mụn do nội tiết tố có thể tiếp tục kéo dài trong cuộc sống sau này.

Spierings nói: "Theo kinh nghiệm lâm sàng của tôi, những phụ nữ có làn da nhờn, dễ nổi mụn trong suốt độ tuổi 20 và 30 vẫn tiếp tục có nó ngay cả sau khi mãn kinh"

Tuy vậy, bạn có thể chọn những cách sau để ngăn ngừa mụn do nội tiết tố.

Giảm bớt thói quen chăm sóc da

Nếu dành nhiều thời gian trên Instagram hoặc TikTok, bạn có thể đã thấy những người có ảnh hưởng chia sẻ các quy trình chăm sóc da phức tạp liên quan đến một danh sách dài các sản phẩm.

Nhưng theo ý kiến chuyên môn của Spierings, đơn giản là tốt nhất. Cô ấy giải thích: "Việc lạm dụng quá nhiều sản phẩm chắc chắn có thể gây kích ứng da và làm cho mụn trứng cá trở nên tồi tệ hơn. Chăm sóc da mặt cũng có thể có tác động tiêu cực".

Spierings khuyên bạn nên giảm thiểu quy trình chăm sóc da của bạn xuống chỉ còn sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng cơ bản.

Hãy thử một điều trị tại một thời điểm

Có rất nhiều phương pháp điều trị mụn trứng cá trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên thử nhiều giải pháp cùng một lúc.

Khi đề cập đến việc điều trị da do nội tiết tố, Spierings cảnh báo không nên để da bị quá tải với quá nhiều phương pháp điều trị cùng một lúc. Bạn hãy bắt đầu với thứ gì đó đơn giản như axit salicylic 2% trong kem dưỡng da, dễ kiếm và không gây kích ứng. Hãy sử dụng nó trong vài tuần và xem bạn có cải thiện gì không", cô gợi ý.

Các hoạt chất bổ sung để điều trị mụn nội tiết

Benzoyl peroxide

Adapalene, hoặc Gel Differin

Axit azelaic

Axit bêta hydroxy

Xem xét kiểm soát sinh sản nội tiết tố

Spierings nói rằng thuốc tránh thai có thể đáng để thử như để điều trị mụn trứng cá, miễn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc bác sĩ da liễu khuyến khích.

Cô ấy nói rằng không có một thương hiệu nào được khuyên dùng để điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên, cô ấy cảnh báo rằng thuốc tránh thai minipill chỉ chứa progesterone thực sự có thể làm cho mụn trứng cá trở nên tồi tệ hơn.

Thuốc tránh thai sẽ không phù hợp với tất cả mọi người và có thể đi kèm với một loạt tác dụng phụ khó chịu, bất tiện và thậm chí gây đau đớn, vì vậy, điều quan trọng là cân bằng mong muốn có làn da sạch mụn với sức khỏe tổng thể tốt.

Spirings cho biết thêm rằng thuốc tránh thai có thể không hiệu quả đối với mụn trứng cá đối với tất cả mọi người.

Gặp bác sĩ da liễu

Nếu làn da mụn thực sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn, hãy đến gặp bác sĩ da liễu và lên kế hoạch điều trị dứt điểm.

Có nhiều phương pháp điều trị mụn trứng hiệu quả và bác sĩ da liễu có thể giúp bạn có được liệu trình chăm sóc và phục hồi da phù hợp nhất.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bi-mun-noi-tiet-to-thi-nhat-dinh-phai-biet-nhung-bi-quyet-nay-1457037.ngn