Bí mật nhan sắc lung linh của cô gái Nghệ An nói 7 thứ tiếng, được đề cử Ấn tượng VTV 2023

MC, nhà sáng tạo nội dung số Trần Khánh Vy lọt top đề cử Gương mặt trẻ triển vọng Ấn tượng VTV 2023.

Mới đây, 55 đề cử thuộc 8 hạng mục của giải thưởng Ấn tượng VTV – VTV Awards 2023 đã chính thức lộ diện, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Với những dấu ấn nổi bật trong năm vừa qua, MC Khánh Vy lọt đề cử Gương mặt trẻ triển vọng Ấn tượng VTV 2023. Đây là hạng mục đề cử những nghệ sĩ, người nổi tiếng dưới 35 tuổi có quá trình lao động, sáng tạo, thành quả nổi bật trong năm, được đánh giá thực sự có triển vọng trong những năm kế tiếp. Cô là nữ MC duy nhất góp mặt trong đề cử này. Thông tin được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự ủng hộ và khen ngợi nữ MC 24 tuổi này.

Khánh Vy bắt đầu nổi lên với clip nói 7 ngôn ngữ khác nhau khi đang học THPT: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt. Từ đó, biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" gắn liền với người đẹp quê Nghệ An. Sau đó, Khánh Vy bén duyên với công việc MC, ghi dấu ấn nổi bật khi dẫn dắt các chương trình như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Đường Lên Đỉnh Olympia,... Sự hoạt ngôn, thông minh và duyên dáng của cô được đánh giá cao. Gần đây, cô gây chú ý khi dẫn dắt chương trình thực tế Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Khánh Vy còn thu hút hàng triệu người theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, nhờ những clip truyền thông điệp tươi mới, giàu năng lượng tới nhiều người, ở nhiều thế hệ khác nhau. Không ngoa khi nói ở tuổi 24, Khánh Vy đang là nữ MC trẻ ấn tượng nhất.

Sắc vóc nổi bật của Khánh Vy.

Bên cạnh đó, sắc vóc của Khánh Vy cũng được người hâm mộ đánh giá là ngày càng thăng hạng hơn. Là người của công chúng, cô gái sinh năm 1999 đầu tư chăm sóc cho bản thân về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trên kênh YouTube cá nhân, Khánh Vy từng chia sẻ bản thân tập gym, pilates và chạy bộ để giữ dáng đẹp. Ban đầu, cô tập cùng PT, để định hướng những bài tập phù hợp, đúng cách và đạt được mục tiêu vóc dáng đề ra. Cô nàng hướng tới việc giữ thân hình thon gọn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chính vì thế, tuy bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, mỗi ngày Khánh Vy vẫn cố gắng dành ra khoảng 30 phút để tập luyện. Cô cho hay việc kiên trì, chăm chỉ tập luyện mỗi ngày là điều quan trọng để cải thiện vóc dáng, chứ không cần bạn phải tập những bài tập nặng hoặc khó. Ngoài ra, khi tập cô cũng có thói quen mang theo một chai nước bên mình, để kịp thời bổ sung nước.

Ngoài ra, cô cũng có thói quan đi bộ, chạy bộ. Việc dọn nhà hay rửa bát cũng là những vận động giúp cơ thể được linh hoạt, tinh thần được thư giãn hơn. Cách đi, đứng thẳng lưng cũng giúp cải thiện vóc dáng và giúp vòng eo được thon hơn.

Ngoài gym hay pilates, Khánh Vy cũng yêu thích chạy bộ, làm việc nhà để đốt cháy calo dư thừa.

Bên cạnh chế độ ăn với nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế tinh bột, đồ ăn mặn thì cô cũng giữ thói quen uống nhiều nước lọc ấm, nước chanh pha mật ong vào buổi sáng. Một hoặc nửa thìa mật ong, kết hợp cùng nửa quả chanh và nước ấm giúp cải thiện hệ tiêu hóa, đào thải độc tố trong cơ thể. Đồng thời, cũng giúp làn da được sáng và mịn màng hơn. Vì tính chất công việc là MC, cô cũng hạn chế uống nước ngọt, đồ uống có gas hay nước quá lạnh, ảnh hưởng đến chất giọng, đồng thời không tốt cho sức khỏe.

Yêu bản thân cũng là bí quyết giúp Khánh Vy đẹp hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, mỗi lần xuất hiện, dù ở những khoảnh khắc đời thường hay tham gia các sự kiện, dẫn dắt các chương trình, Khánh Vy đều thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ nhờ vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, sự tự tin, thần thái và cả sự chỉn chu trong cách ăn mặc.

