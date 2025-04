Lý do ngỡ ngàng khiến diễn viên Huỳnh Anh phải ngồi xe lăn

Sau thời gian dành cho công việc diễn xuất, Huỳnh Anh thường xuyên tập luyện thể thao và gần đây là yêu thích bộ môn pickleball.

Diễn viên Huỳnh Anh gặp chấn thương, phải ngồi xe lăn và chống nạng. (Ảnh FBNV).

Mới đây, bà xã của nam diễn viên là Bạch Lan Phương cho biết, Huỳnh Anh vừa gặp chấn thương và tình hình khá nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn và chống nạng để đợi hồi phục. "Vượt mức Pickleball rồi anh em ạ, vợ thì sứt mũi, chồng thì đi bằng nạng thế này. Anh chị em nhớ khởi động kỹ trước khi vào sân nhé", cô viết.

Theo chia sẻ từ bà xã nam diễn viên, anh chấn thương khi chơi pickleball. (Ảnh FBNV).

Theo đó, nam diễn viên được vợ tận tình chăm sóc, đưa đi thăm khám với bác sĩ sau khi gặp chấn thương. Nhiều khán giả đã để lại lời hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như cho rằng kế hoạch công việc sắp tới của Huỳnh Anh có thể bị ảnh hưởng. Trước tình cảm của cặp đôi dành cho nhau, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Huỳnh Anh được vợ chăm sóc tận tình khi gặp chấn thương. (Ảnh FBNV).

Vợ Huỳnh Anh vừa gặp chấn thương vài ngày trước vì chơi pickleball. (Ảnh FBNV).

Điều đáng nói, vài ngày trước, bà xã của nam diễn viên đã gặp chấn thương khi ra sân. Cụ thể, Bạch Lan Phương bị trầy xước ở mũi nhưng may mắn tình hình không quá nghiêm trọng.

"Tay phải to hơn tay trái, đô to manly, tay nổi đầy gân chằng chịt như dây điện. Da đang trắng xinh, giờ đen xì xì như cục than. Suy nghĩ về việc nghỉ pickleball", cô viết.

Không riêng Huỳnh Anh, trước đó vào đầu tháng 4, Kỳ Hân chia sẻ trên trang cá nhân việc cô bị gãy xương đùi do chơi pickleball. Người đẹp đăng tải dòng trạng thái: "Cứ tưởng mình tìm được môn thể thao chân ái của đời mình, mà giờ gãy xương đùi rồi". Hiện tại, chân dài vẫn đang phải ngồi xe lăn và chịu cảm giác đau đớn khi lên và xuống xe.

Người mẫu Kỳ Hân gặp chấn thương, gãy xương đùi khi chơi pickleball. (Ảnh FBNV).

Sau đó, cô được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp. Hiện, vợ Mạc Hồng Quân phải nghỉ ngơi, tạm ngồi xe lăn khi di chuyển để đợi hồi phục sau chấn thương.