4 nguyên tắc giúp Song Hye Kyo trẻ hóa làn da dù hay ăn đồ ngọt

Song Hye Kyo mới đón sinh nhật tuổi 43 cách đây ít hôm. Bức ảnh mừng sinh nhật của nữ diễn viên nhận được hàng triệu lượt thích từ người hâm mộ chỉ sau một ngày. Trong ảnh, cô ăn diện đơn giản, khoe gương mặt ít son phấn, mái tóc ngắn trẻ trung, năng động. Nữ diễn viên được khen xinh đẹp, trẻ trung gần như không có chút dấu hiệu nào cho thấy tuổi tác đã ở độ tứ tuần.

Song Hye Kyo đón sinh nhật tuổi 43 hôm 22/11.

Trên Instagram, Song Hye Kyo thường đăng tải các khoảnh khắc thưởng thức kem, bánh ngọt - nhóm thực phẩm khiến làn da nhanh lão hóa nhất do đường ngọt làm gia tăng phản ứng glycation, sản sinh ra AGEs. Tuy nhiên, theo Woman, những thói quen sau đây đã góp phần giúp Song Hye Kyo duy trì được làn da không tỳ vết, ít dấu hiệu thời gian.

1. Chống nắng

Chống nắng là quy tắc bất di bất dịch hàng ngày của Song Hye Kyo. Dù trời nắng hay âm u, nữ diễn viên luôn bảo vệ làn da cẩn thận khỏi tác hại của tia UV. Thói quen này góp phần lớn giúp ngăn ngừa lão hóa da, duy trì độ đều màu cũng như vẻ tươi tắn, khỏe đẹp.

Nhan sắc ít son phấn của Song Hye Kyo ở tuổi tứ tuần.

2. Rửa mặt bằng sữa ấm

Thói quen rửa mặt bằng sữa tươi được xem như "chìa khóa" giúp người đẹp sinh năm 1981 duy trì làn da mềm mại, trắng sáng. Song Hye Kyo thường dùng sữa tươi không đường, làm nóng khoảng 32 độ, thoa đều lên da sau bước dùng sữa rửa mặt. Cô nhúng miếng bông vào sữa rồi thấm nhẹ lên da và massage để da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất.

Sữa tươi chứa AHA và axit lactic có tác dụng làm sạch sâu, loại bỏ tế bào chết, giúp da mịn màng hơn. Hàm lượng vitamin B, D, E dồi dào trong sữa tươi cũng giúp loại bỏ hắc sắc tố, làm mờ vết thâm, nám, giúp da đều màu hơn.

3. Đắp mặt nạ ngủ

Trong quy trình chăm sóc da của Song Hye Kyo, dưỡng ẩm là khâu không thể bỏ qua. Cô đắp mặt nạ ngủ mỗi tối để đảm bảo làn da được nuôi dưỡng và phục hồi đầy đủ trong đêm. Thói quen dưỡng ẩm này đặc biệt cần thiết khi thời tiết lạnh khô, giúp hạn chế khô nẻ hiệu quả.

Song Hye Kyo được truyền thông mệnh danh là ‘ma cà rồng’ của showbiz Hàn nhờ sắc vóc bao năm không thay đổi.

4. 'Sáng C tối A'

Nữ diễn viên cũng tiết lộ hai thành phần mỹ phẩm luôn có trong chu trình chăm da là vitamin C và vitamin A. "Vì lịch trình dày đặc nên việc chăm sóc da chính xác và hiệu quả là lựa chọn tất yếu của tôi. Tôi dùng serum vitamin C vào buổi sáng để duy trì làn da sáng bóng, sử dụng retinol cuối ngày để hoàn thiện quá trình chống lão hóa", Song Hye Kyo cho hay.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại từ các gốc tự do, ánh nắng mặt trời và những tác nhân gây hại từ môi trường. Thành phần này còn thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi, giúp da săn chắc, mịn màng hơn.

Vitamin A thúc đẩy sản xuất tế bào khỏe mạnh, giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế tác hại từ tia UV. Vitamin A trong mỹ phẩm phổ biến dưới dạng retinol có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen nhờ đó cải thiện độ đàn hồi cho da, lấp đầy rãnh nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Retinol cũng được ứng dụng vào việc trị mụn, cải thiện nám, đồi mồi.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu. Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016), The Glory (2023). Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bị bạo hành trong phim The Glory. Song Hye Kyo nên duyên cùng tài tử Song Joong Ki sau khi đóng chung Hậu duệ mặt trời. Cặp sao kết hôn năm 2017 và ly hôn sau đó hai năm.

Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

