Ba loại đậu ăn thay cơm thúc đẩy giảm cân, đốt mỡ

Đậu nành Nhật Bản (Edamame)

Chuyên gia dinh dưỡng Lainey Younkin cho biết loại đậu này không chỉ chứa một lượng vừa phải tinh bột mà còn có chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể: "Một cốc đậu nành nấu chín có 17 g protein và cũng chứa tới 8 g chất xơ cho mỗi bữa ăn. Những hạt đậu này còn rất giàu hợp chất gọi là isoflavone, đã được nghiên cứu có tác dụng chống viêm tốt cho sức khỏe".

Đậu Edamame có thể ăn như món ăn vặt, bữa ăn nhẹ và làm nguồn tinh bột cho bữa ăn chính.

Protein và chất xơ trong đậu Edamame có thể làm tăng cảm giác no, nhờ đó kiểm soát liều lượng thức ăn nạp vào hiệu quả hơn. Đậu Edamame cũng chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa, có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất và giảm cholesterol. Chất xơ phong phú trong loại đậu này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột, đây cũng là một phần quan trọng để giảm cân và duy trì sức khỏe. Đậu Edamame có thể luộc, trộn salad, xào, giúp tăng cảm giác no đồng thời bổ sung lượng protein thực vật, chất xơ, tinh bột lý tưởng cho cơ thể.

Đậu đen, đậu đỏ, đậu thận

Các loại đậu này đều chứa carbohydrate phức hợp, được tiêu hóa chậm, cung cấp nguồn năng lượng ổn định và ngăn ngừa biến động lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, đậu còn giàu chất xơ và protein - đều là những thành phần quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, cải thiện vóc dáng.

"Đậu là lựa chọn hoàn hảo, chứa rất nhiều chất xơ cùng protein thực vật, lại có giá thành không cao. Dù bạn đang ăn chay trường, ăn kiêng gluten thì việc bổ sung đậu vào chế độ ăn giảm cân đều phù hợp, có thể cung cấp cho bạn những dưỡng chất cần thiết cho một ngày dài", chuyên gia dinh dưỡng Charlotte Martin cho hay.

Đậu đen có thể chế biến thành các món mặn ăn vào bữa chính như hầm canh, nấu soup, trộn salad. Nên tránh chế biến đậu với nhiều đường, phụ gia, làm tăng lượng calo của món ăn.

Đậu gà (garbanzo)

Đậu gà chứa tinh bột kháng - loại tinh bột chậm tiêu giúp no lâu, kiểm soát đường huyết. Hàm lượng tinh bột kết hợp với chất xơ và protein trong đậu gà cũng có lợi cho việc kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu và insulin sau bữa ăn.

Tiến sĩ Adrienne Youdin, tác giả cuốn sách Hungry for More, nhận định về công dụng của loại đậu này: "Đậu chứa các thành phần giúp tăng lượng đường trong máu một cách ổn định, rất quan trọng để duy trì năng lượng cho bạn suốt cả ngày, đồng thời chứa nhiều protein (gần 20 g mỗi khẩu phần), cần thiết để duy trì khối lượng cơ nạc và bảo vệ quá trình trao đổi chất của bạn.

Đậu gà hấp chín, trộn salad là bữa tối lý tưởng, giúp no bụng, giàu dinh dưỡng.