Lamoon Diễm Hằng: 'Tôi chưa đủ tiêu chuẩn thi Hoa hậu'

Qua 6 tập phát sóng của chương trình 'Em xinh say hi', Lamoon Diễm Hằng là một trong những gương mặt thu hút nhiều chú ý bởi tài năng ca hát, nhảy múa, sáng tác và ngoại hình nổi bật. Trên mạng xã hội, những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lamoon sải bước trên sân khấu 'Em xinh say hi' nhận được hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Với gương mặt đẹp, cân nặng 48,5 kg cùng số đo ba vòng là 83-63-93 cm, cô được nhiều khán giả khuyên nên thử sức ở các cuộc thi nhan sắc. Họ cho rằng Lamoon hội đủ các yếu tố để trở thành Hoa hậu.

"Tôi cứ tưởng cô ấy là Hoa hậu không đó", "Chuyên văn nữa, đi thi Hoa hậu là ứng xử nuốt mic, cổ đủ wow rồi", "Cô ấy xinh quá, thi hoa hậu thôi Lamoon", "Lamoon thi Miss International Vietnam, còn Muội đi thi Miss Cosmo giùm"..., một số khán giả bình luận.

Trước những bình luận cổ vũ thi hoa hậu từ khán giả, Lamoon cho biết cô rất vui và hạnh phúc vì được yêu mến.

"Cám ơn khán giả đã công nhận thành quả giảm cân và chăm sóc vẻ ngoài của tôi. Hiện tại tôi "đầu bù tóc rối", cố gắng mang những sản phẩm chỉn chu nhất lên sân khấu 'Em xinh say hi'. Bây giờ tham gia một cuộc thi sắc đẹp, tôi phải áp lực 1.000 lần, vì lúc nào cũng phải giữ cho mình luôn đẹp", cô nói với Ngôi Sao.

Ca sĩ kể ngày bé, cô cũng như các bạn nhỏ, mơ về chiếc vương miện trước khi ngủ. "Giờ lớn rồi, biết mình không đủ cao, phấn son 2 tiếng trước khi ra đường, nên tôi bớt mơ mộng rồi", Lamoon nói.

Sau những thành tích vừa qua, Lamoon bày tỏ sự biết ơn dành cho á hậu Mâu Thủy - giáo viên dạy catwalk cho cô.

"Tôi rất vui vì quý khán giả thích những bước đi, sự di chuyển của mình trên sân khấu. Và tôi nghĩ chị Mâu Thủy cũng sẽ rất vui. Tôi may mắn khi chung công ty với các anh chị có chuyên môn sản xuất các chương trình người mẫu, hoa hậu nên trước khi bước ra ngoài, tôi đã được mọi người training khá kỹ", ca sĩ bày tỏ.

Nói về bí quyết làm đẹp, Lamoon tiết lộ luôn duy trì thói quen vận động như tập nhảy, đi bộ nhiều hơn, tập gym. Ngoài ra, cô chuộng ăn uống healthy, giảm các món ăn nhiều dầu mỡ và đường, luôn lạc quan, ngủ đủ giấc.

Lamoon cho rằng được khán giả yêu thương và chú ý là một may mắn. "Lần đầu tham gia một chương trình thực tế lớn, tôi có nhiều sự lúng túng nhưng có lẽ sự chân thành của mình mới là thứ mà mọi người chú ý đến. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhiều sự cổ vũ từ quý vị khán giả đến như vậy", cô bày tỏ.

Song song với việc tham gia chương trình 'Em xinh say hi', Lamoon cũng có những kế hoạch cho sự nghiệp âm nhạc trong tương lai gần.

Lamoon Diễm Hằng tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, quê ở Quảng Nam, sinh năm 2003, từng đậu Á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Cô từng lọt top 6 Vietnam Idol 2023, từng hoạt động vocalist ở Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng.

Từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, Lamoon Diễm Hằng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa tài vừa có thể hát, sáng tác, trình diễn, rap. Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng với vai diễn Út Khờ trong phim 'Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, vừa ra rạp hồi tháng 4.