5 bí quyết giúp Han Ji Min trẻ hơn tuổi thật

Han Ji Min khoe nhan sắc trẻ trung tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2025. Ảnh: Sport Chosun

Ở tuổi 43, Han Ji Min vẫn giữ được vẻ trẻ trung, làn da mịn màng và thần thái tươi sáng khiến cô luôn nằm trong nhóm mỹ nhân "trẻ mãi không già" của K-biz. Không theo đuổi các liệu trình cầu kỳ, nữ diễn viên trung thành với vài nguyên tắc đơn giản nhưng khoa học, giúp củng cố hàng rào da và làm chậm quá trình lão hóa.

Ưu tiên dưỡng ẩm sâu, phục hồi hàng rào da

Han Ji Min xem dưỡng ẩm là bước quan trọng nhất. Cô sử dụng xịt khoáng, essence và kem dưỡng chứa hyaluronic acid, ceramide hoặc panthenol. Những thành phần này được chứng minh hỗ trợ giữ nước, giảm kích ứng và tăng độ bền vững của da, đặc biệt quan trọng đối với làn da dễ mất nước.

Luôn dùng chống nắng mỗi ngày

Nữ diễn viên duy trì thói quen thoa kem chống nắng ngay cả khi trời âm u hoặc chỉ làm việc trong nhà. Tia UVA xuyên qua cửa kính là tác nhân gây lão hóa mạnh, nên chống nắng đều đặn giúp cô giữ sắc da tươi sáng, hạn chế nám và nếp nhăn.

Tối giản skincare, chú trọng sự đều đặn

Han Ji Min chỉ thực hiện 3-4 bước: rửa mặt dịu nhẹ, essence cấp ẩm, serum nhẹ nhàng và kem dưỡng ẩm. Theo các chuyên gia da liễu, chu trình tối giản giảm nguy cơ kích ứng, đồng thời tạo điều kiện để da tự cân bằng và phục hồi tốt hơn.

Nhờ sự kiên trì, chú trọng phục hồi và chăm sóc làn da từ gốc, Han Ji-min trở thành minh chứng cho triết lý 'đẹp khỏe' - nơi sự đều đặn, tối giản và lối sống lành mạnh quan trọng hơn mọi sản phẩm đắt tiền. Ảnh: BH Entertainment

Chăm da từ lối sống

Cô ngủ sớm, ăn nhiều rau củ, trái cây, cá và hạn chế đồ chế biến. Chất chống oxy hóa trong rau quả và omega-3 trong cá giúp giảm viêm, bảo vệ collagen. Việc duy trì tập yoga, pilates giúp giảm stress, yếu tố khiến da dễ xỉn màu và lão hóa nhanh.

Hạn chế trang điểm dày

Ngoài phim trường, Han Ji Min gần như không đánh nền, chỉ dùng kem dưỡng và son dưỡng. Việc hạn chế nền dày giúp da thông thoáng, giảm nguy cơ bít tắc và duy trì bề mặt da mịn màng.

Han Ji Min sinh năm 1982, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp thanh lịch và diễn xuất chắc tay. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh trước khi ghi dấu ấn qua các phim Rooftop Prince, Padam Padam, Miss Baek... mang về nhiều giải thưởng lớn. Han Ji Min được yêu mến bởi phong cách nhẹ nhàng, đời tư kín đáo và các hoạt động thiện nguyện tích cực. Ở tuổi tứ tuần, cô vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung và gần gũi, trở thành biểu tượng của lối sống lành mạnh và vẻ đẹp tự nhiên tại Hàn Quốc.