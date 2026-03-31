4 thói quen sau ăn phá hỏng nỗ lực cải thiện vóc dáng

Ngồi lâu sau khi ăn

Nhiều người thường có xu hướng ngồi hoặc nằm ườn lướt điện thoại, xem TV, trò chuyện sau bữa ăn, đặc biệt là bữa tối. Thư giãn sau ăn là tốt, nhưng nếu bạn ngồi yên một chỗ trong thời gian dài sau bữa ăn mỗi ngày, cơ thể sẽ đốt cháy ít năng lượng hơn. Khi mức độ hoạt động giảm, lượng calo dư thừa sẽ dễ dàng được tích trữ hơn. Đôi khi, trong lúc xem TV hay chơi điện thoại, bạn cũng rất dễ ăn vặt, bổ sung calo vào một bữa ăn đáng lẽ đã hoàn chỉnh. Khi hoạt động thể chất giảm nhưng lượng calo nạp vào tăng, cân nặng sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn.

Sau bữa tối nên tránh nằm, ngồi quá lâu một chỗ. Thay vào đó có thể dọn dẹp bát đĩa, đi lại nhẹ nhàng đến tiêu hao bớt năng lượng.

Không vận động sau bữa ăn

Nếu bạn không vận động nhiều trong ngày và hầu như không vận động sau bữa ăn, cơ thể sẽ ở trạng thái tĩnh trong thời gian dài, và lượng calo tiêu thụ giảm đi một cách tự nhiên. Trên thực tế, bạn không cần phải tập thể dục cường độ cao. Đi bộ 10 - 15 phút sau bữa ăn, dọn dẹp xung quanh hoặc tập một vài bài tập nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể dần dần chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sau bữa ăn trở lại hoạt động bình thường.

Ăn món tráng miệng sau bữa chính Một số người có thói quen ăn tráng miệng với các món như bánh ngọt, bánh quy hoặc đồ uống có đường. Thỉnh thoảng thưởng thức đồ ngọt không sao, nhưng việc ăn tráng miệng sau mỗi bữa có thể dễ dàng dẫn đến lượng calo dư thừa vượt quá nhu cầu cơ thể. Theo thời gian, lượng calo dư thừa này có thể trở thành gánh nặng cho cơ thể.

Sau bữa ăn chính, bạn hoàn toàn có thể tráng miệng với một chút đồ ngọt nhưng cần chú ý đến liều lượng vì chúng thường chứa lượng calo rất cao cũng như dễ tạo thành thói quen, muốn ăn nhiều hơn mỗi ngày.

Đi ngủ ngay sau khi ăn

Nhiều người có thói quen ăn muộn, ăn khuya sát giờ ngủ hoặc dân văn phòng thường tranh thủ ngủ trưa ngay sau khi ăn. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa, dễ gây trào ngược, đầy bụng mà còn dễ khiến tích tụ mỡ bụng, dư thừa calo. Lý do là năng lượng nạp vào không có đủ thời gian tiêu hao nên chuyển thành mỡ dự trữ.

Nên đợi ít nhất 2-3 giờ sau khi ăn mới đi ngủ để hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Nếu cần nghỉ trưa, hãy đợi ít nhất 15-30 phút sau khi ăn và nên nằm kê cao gối, hoặc nghỉ ngơi ở tư thế ngồi tựa.