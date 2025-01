Đừng để bản thân trông già nua với đôi môi thâm sạm, áp dụng cách này để có bờ môi hồng căng bóng

Một đôi môi căng mọng, màu sắc tươi tắn là điểm nhấn quan trọng giúp gương mặt trở nên cuốn hút. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu đôi môi hoàn hảo. Thâm môi, viền môi tối màu là tình trạng khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này?

Nguyên nhân gây thâm môi

Trước khi tìm hiểu cách khắc phục, chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gây thâm môi. Chẳng hạn như gen di truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định màu sắc môi. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt không tốt như hút thuốc, uống nhiều cà phê, thức khuya hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều cũng là những nguyên nhân khiến đôi môi thâm sạm.

Sở hữu một đôi môi tươi tắn luôn tạo được thiện cảm và gây ấn tượng tốt.

Không những vậy, việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng chứa thành phần hoá học không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho đôi môi, khiến môi của chị em ngày càng thâm hơn, trông thiếu sức sống và mất thẩm mỹ. Một nguyên do khác khiến đôi môi kém sắc là do thiếu hụt vitamin, điển hình như vitamin C và E.

5 bước đơn giản để có đôi môi hoàn hảo

Bước 1: Sử dụng kem lót màu tím

Bước đầu tiên là sử dụng kem lót màu tím. Bởi loại kem này có tác dụng trung hòa màu vàng trên môi, giúp làm sáng và đều màu môi. Chị em cần lưu ý thực hiện bước này trước bởi đây là bước rất quan trọng, đặc biệt đối với những người sở hữu đôi môi thâm nhiều.

Sử dụng loại kem lót tím giúp khử được độ thâm của đôi môi khá đáng kể.

Bước 2: Lựa chọn kem nền và kem che khuyết điểm phù hợp

Sau khi sử dụng kem lót, đối với chị em có đôi môi quá đỗi thâm sạm có thể cân nhắc dùng thêm kem nền để tạo lớp nền mịn màng và tăng độ che phủ cho đôi môi. Tiếp theo, sử dụng kem che khuyết điểm có màu sáng hơn màu da một tông để che đi những vùng thâm sạm. Trong trường hợp nàng thấy việc sử dụng kem lót tím đã có độ che phủ nhất định thì chỉ cần sử dụng kem che khuyết điểm phù hợp và bỏ qua bước sử dụng kem nền để tránh tình trạng khiến đôi môi trông dày cộm, mất thẩm mỹ và khô.

Kem nền và kem che khuyết điểm là bước kế tiếp giúp che đi những vết thâm sạm trên đôi môi.

Bước 3: Kẻ viền môi

Kẻ viền môi là bước giúp nàng định hình đôi môi, từ đó tạo cảm giác đầy đặn và tự nhiên hơn. Lưu ý, nàng hãy chọn màu chì kẻ môi trùng hoặc nhạt hơn màu son để tạo hiệu ứng tự nhiên, tránh rơi vào trường hợp “ố dề”.

Kẻ viền môi là bước giúp định hình đôi môi và tạo cảm giác tự nhiên cũng như đầy đặn hơn.

Bước 4: Thoa son

Sau khi đã che khuyết điểm kỹ càng, nàng hãy chuyển sang bước kế tiếp là thoa son. Thoa son có nhiều cách, có thể thoa toàn bộ môi, hoặc trang điểm theo cách của tỷ tỷ xứ Trung Hoa. Để son không bị bệt hay ứ đọng, nên lấy một lượng vừa phải và đừng quên tán đều giúp màu son lên chuẩn và đẹp mắt hơn.

Son môi là bước trang điểm giúp đôi môi thêm màu sắc và sống động hơn.

Sau khi thoa son, để đôi môi trông sắc nét hơn, chị em có thể sử dụng cọ nhỏ và kem che khuyết điểm để định hình lại viền môi.

Một số lưu ý khi chăm sóc môi

Để đôi môi thêm sức sống và căng mọng, nàng cần lưu ý một số phương pháp chăm sóc môi như thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi để loại bỏ lớp da chết, giúp môi mềm mịn và hồng hào hơn. Ngoài ra, sử dụng son dưỡng môi thường xuyên sẽ cung cấp độ ẩm cho môi, ngăn ngừa tình trạng môi khô nẻ. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh và làn môi cũng trở nên hồng hào hơn. Đừng quên lựa chọn những loại son môi có thành phần tự nhiên, không chứa chất bảo quản độc hại.

Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ lẫn ngoại hình mà nàng không nên lãng quên.

Với những chia sẻ trên, hy vọng chị em đã có thêm những kiến thức hữu ích để chăm sóc đôi môi của mình. Hãy kiên trì thực hiện, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một đôi môi căng mọng, quyến rũ. Ngoài ra, đừng quên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học để có một làn da khỏe mạnh và tươi trẻ.