Sau khi chồng ly hôn vì ngực không hấp dẫn "nàng Cỏ" bị nghi sửa vòng 1

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 15:19 PM (GMT+7)

Hiếm khi người ta thấy Goo Hye Sun gợi cảm như thế, nhất là sau vụ ly hôn ồn ào với chồng trẻ.

Goo Hye Sun khoe vòng 1 lấp ló trong thiết ké váy cổ chữ V.

"Mỹ nhân không tuổi" Goo Hye Sun vốn được biết đến với hình ảnh kín đáo, thanh lịch rất ít khi khoe vóc dáng. Bởi vậy bức hình mới trên Instagram của Goo Hye Sun với chiếc váy khoét sâu cổ để lộ vòng một nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhất là sau vụ ly hôn ồn ào giữa Goo Hye Sun và chồng trẻ kém tuổi Ahn Jae Hyun.

Cặp đôi ly hôn trong ồn ào với nhiều tranh cãi.

Khi nữ diễn viên hỏi rằng mình đã làm gì sai khiến chồng phản bội, Ahn Jae Hyun nói nguyên nhân do Goo Hye Son không còn gợi cảm, vòng 1 thiếu hấp dẫn. Vùng ngực chủ yếu gồm các mô mỡ, do đó kích thước ngực có thể thay đổi do tăng hoặc giảm cân. Ngoài ra, vòng 1 cũng là kết quả của di truyền và tác động đến hooc môn vào giai đoạn phát triển. Thực tế, hoàn toàn có thể cải thiện dáng hình trời sinh của vòng một bằng cách luyện tập và thay đổi chế độ ăn uống.

Có thể thay đổi kích thước vòng 1 nhờ ăn uống và luyện tập.

Uống sữa đậu nành

Các loại đậu đã được chứng minh là thực phẩm có công dụng giúp vòng 1 nảy nở. Trong đó đậu nành có hàm lượng phytotrogens cao nhất, có tác dụng như các oestrogen nội sinh giúp vòng 1 phát triển tự nhiên. Nhiều người chọn cách sử dụng sữa đậu nành vì dễ uống lại đầy đủ dưỡng chất. Bên cạnh phytotrogens, các acid béo không bão hòa trong sữa đậu nành sẽ ức chế hấp thu chất béo của đường ruột để tránh nguy cơ tăng cân. Sữa đậu nành cũng giúp bạn no lâu, không có cảm giác thèm ăn.

Hiếm khi Goo Hye Sun xuất hiện với hình ảnh gợi cảm.

Bạn nên uống sữa đậu nành mỗi ngày nhưng không nên quá 500 ml dẫn đến đau bụng và cũng để cơ thể kịp thời hấp thu. Cũng không nên uống sữa khi đói và uống sữa chưa nấu chín. Thay vì chọn các loại sữa đậu nành được đóng hộp sẵn bạn nên tự nấu sữa để đảm bảo sự nguyên chất. Ngoài ra, bạn có thể ăn thêm đậu hũ để đỡ nhàm chán.

Sữa đậu nành được coi là thần được giúp tăng kích thước vòng 1.

Ăn đu đủ xanh

Đu đủ xanh cũng là thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 1 bởi trong loại quả này có chứa enzyme thúc đẩy nội tiết tố estrogen, kích thích mô ngực phát triển. Với đu đủ chín bạn có thể ăn như một loại hoa quả tráng miệng, mỗi tuần ăn từ 4 đến 6 lần. Bên cạnh đó bạn cũng có thể làm sinh tố đu đủ để thay đổi. Đu đủ xanh có thể nấu canh hoặc làm sinh tố đu đủ, sữa chua ăn lạ miệng vừa tốt cho vòng 1.

Ngoài ra, đu đủ xanh cũng được nhiều người chọn ăn để cải thiện vòng 1.

Tập thể dục và massage

Đồng thời cùng với chế độ ăn uống, việc tập thể dục cũng giúp vòng 1 phát triển nhanh hơn. Một trong những bài tập hiệu quả là chống đẩy và nâng tạ bởi nó sẽ tác động trực tiếp đến cơ ngực. Ban nên massage thêm cho vòng 1 để lưu thông máu tốt hơn, thúc đẩy cơ ngực phát triển bằng cách nhẹ nhàng nâng lực lên xuống mỗi ngày tầm 5 đến 10 phút.

Kết hợp với ăn uống là luyện tập và chăm sóc vòng 1 đúng cách.

