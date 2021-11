"Con gái" Phạm Quỳnh Anh gây ngỡ ngàng với chiều cao khủng, mặt xinh như hoa hậu

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 19:15 PM (GMT+7)

"Con gái" của Phạm Quỳnh Anh sinh năm 2003, gây chú ý với nhan sắc và chiều cao vượt trội.

Phạm Quỳnh Anh luôn được khen ngợi về nhan sắc tươi trẻ, dù đã ở độ tuổi U40.

Sinh năm 1984, đã ở độ tuổi 37, mẹ của 2 con nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn luôn được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung. Vốn sở hữu đường nét nhỏ nhắn, mảnh mai cùng gương mặt thơ trẻ nên nữ ca sỹ Hà thành thường được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đặc biệt, sau quãng thời gian bước qua nốt trầm của hôn nhân, cô đã biết chăm sóc và yêu thương bản thân hơn nên giọng ca “Bụi bay vào mắt” ngày càng “lão hóa ngược”. Thậm chí người hâm mộ còn cho rằng nhan sắc Quỳnh Anh của hiện tại đẹp và trẻ hơn của quá khứ rất nhiều.

"Con gái" Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với vóc dáng cao ráo và gương mặt xinh đẹp.

Chính vì thế, mới đây khi chụp hình bên cạnh 2 con gái, nhan sắc của cô khiến nhiều người nhầm như chị em. Cụ thể, cô đăng tải bức ảnh 3 mẹ con kèm lời chúc sinh nhật đến con gái Võ Phạm Trà My vừa tròn 18 tuổi: “Happy birthday con gái. Dù 18 tuổi nhưng mẹ lúc nào cũng cảm thấy nhỏ bé khi bên cạnh con. Sẽ thật nhiều điều ngọt ngào lẫn chông gai phía trước. Cố gắng thật nhiều nhé, để luôn xinh đẹp và giỏi giang như chị Thuỷ Tiên và là tấm gương sáng cho 2 em Lâm An phấn đấu nhé”. Ngoài nhan sắc trẻ trung của bà mẹ U40 thì dung mạo của cô “con gái” mà Phạm Quỳnh Anh gửi lời yêu thương cũng nhanh chóng chiếm spotlight. Nếu để ý sẽ thấy, Trà My từng rất nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của Phạm Quỳnh Anh. Nhiều người tò mò, liệu cô có phải là con gái lớn của giọng ca “Bụi bay vào mắt” hay không? Trên thực tế, cô bé chính là cháu gái ruột, thân thiết nên Phạm Quỳnh Anh thường xưng hô là mẹ và con gái.

Xưng hô là mẹ- con nhưng thực tế Trà My là cháu ruột của nữ ca sỹ Phạm Quỳnh Anh.

Mới 18 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu chiều cao vượt trội - 1,82m, đôi chân dài miên man cùng gương mặt hài hoà, dễ thương. Nhiều người dự đoán, cô bé sẽ là hoa hậu tương lai hoặc là một người mẫu tiềm năng nếu tham gia vào các cuộc thi nhan sắc.

Để có được chiều cao vượt trội ở tuổi dậy thì, có rất nhiều yếu tố tạo thành mà chúng ta không nên bỏ qua. Thứ nhất là do gen di truyền, thứ hai là phải chơi thêm các môn thể thao như bơi lội, nhảy dây, bóng chuyền, bóng rổ... Và cuối cùng là kết hợp với một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là phải bổ sung nhiều canxi bằng cách uống sữa mỗi ngày.

Cô bé vừa bước sang tuổi 18, có nhan sắc được ví là hoa hậu trong tương lai gần.

Vẻ ngoài của cô bé có nét mảnh mai, thanh thoát hao hao các diễn viên Hoa ngữ.

