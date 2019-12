"Chị chị em em" Chi Pu, Thanh Hằng "đấm đá", hát, chạy và đi bộ để giữ body chuẩn

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 16:23 PM (GMT+7)

Chi Pu và Thanh Hằng đều rất quan tâm đến việc luyện tập và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh giúp giữ dáng.

Chi Pu và Thanh Hằng đảm nhận vai chính trong bộ phim "Chị chị em em".

Bộ phim điện ảnh "Chị chị em em" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng. Đặc biệt phải nhắc đến phần thể hiện của Chi Pu và Thanh Hằng. Ngoài khả năng diễn xuất, công chúng còn dành nhiều lời khen cho ngoại hình xinh đẹp của hai nữ diễn viên. Chi Pu và Thanh Hằng đều có những bí quyết làm đẹp riêng để xuất hiện hoàn hảo nhất trước công chúng.

2 người đẹp sở hữu những bí quyết làm đẹp riêng.

Chi Pu

Thay đổi từ hình ảnh hot girl "kẹo ngọt", Chi Pu ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp cũng như phong cách. Để có vóc dáng hoàn hảo hiện tại, Chi Pu áp dụng chế độ luyện tập nghiêm khắc. cô bắt đầu mỗi buổi tập với 30 phút boxing sau đó tiếp tục với 30 phút cardio. Các bài tập của Chi Pu chủ yếu là gập bụng và plank để giảm mỡ vòng 2 giúp eo thon thả. Chi Pu còn chia nhỏ việc luyện tập, nghỉ ngơi kết hợp ăn uống rồi tiếp tục.

Chi Pu nổi bật với vóc dáng thon gọn, gợi cảm.

Bên cạnh đó, Chi Pu còn chăm chỉ chạy bộ. Nhiều người lo lắng, chạy bộ sẽ khiến bắp đùi to, người đẹp chia sẻ nếu không muốn to chân thì nên chạy đường dài và chạy chậm, đáp đất bằng mũi chân. Đồng thời, kết hợp với việc thay đổi chế độ ăn, bổ sung nhiều rau quả, hạn chế tinh bột, dầu mỡ, đồ ngọt, ăn ít đồ đạm cao để không khiến phần đùi to ra. Chi Pu còn thường xuyên tập nhảy, cô nói rằng muốn giảm cân thì phải chăm chỉ luyện tập, không nên để bản thân lười biếng.

Người đẹp không cho phép bản thân xao nhãng việc luyện tập.

Một trong những cách giảm cân đặc biệt của Chi Pu là luyện thanh. Người đẹp chia sẻ: "Thực sự luyện thanh mệt không khác gì tập tạ. Tốn hơi tốn sức choáng váng đầu óc nên cũng đốt được kha khá calo". Cùng với đó là chế độ ăn uống nhiều rau, hoa quả. Cô không cắt giảm hoàn toàn tinh bột vì như vậy dễ bị chóng mặt, người đẹp chỉ áp dụng phương pháp low carb trong khoảng thời gian nhất định khi muốn giảm cân nhanh. Ngoài ra, cô còn lựa chọn detox bằng nước chanh để thải độc, giữ vóc dáng cân đối.

Chi Pu không cắt giảm hoàn toàn tinh bột trong thực đơn của mình.

Thanh Hằng

Thanh Hằng sinh năm 1983, năm nay cô đã bước sang tuổi 36 nhưng nhiều khán giả nhận xét người mẫu lão hóa ngược, ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Được biết, Thanh Hằng thường xuyên luyện tập yoga. Các bài tập này tác động đến toàn bộ cơ thể từ thể chất đến tinh thần, giúp các cơ quan điều tiết hài hòa, có lợi cho vóc dáng cũng như giải tỏa căng thẳng. Dù lịch trình công việc bận rộn, Thanh Hằng vẫn cố gắng duy trì thói quen tập luyện, cho dù chỉ là 5 phút nhưng cũng đủ giúp cơ thể khỏe mạnh nhờ vận động đều đặn.

Bí quyết giữ dáng của Thanh Hằng nằm ở yoga.

Ngoài ra, Thanh Hằng còn kết hợp với việc đi bộ. Đây là bài tập đơn giản nhưng mang lại nhiều hiệu quả, giúp hạn chế các vấn đề về tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu đồng thơi giúp vóc dáng cân đối, thon gọn hơn. Bên cạnh đó, Thanh Hằng còn giữ dáng bằng cách làm việc nhà. Cơ thể cũng sẽ đốt cháy một lượng lớn calo khi chúng ta làm các công việc như lau nhà, hút bụi, làm vườn,... Nữ diễn viên, người mẫu nhấn mạnh những việc này có hiệu quả tương tự như việc luyện tập thể thao.

Làm việc nhà cũng là cách vận động giúp tiêu hao calo.

Về chế độ ăn uống, Thanh Hằng hướng tới việc giảm cân an toàn. Thay vì ăn 3 bữa một ngày, người đẹp chia nhỏ thành 5 đến 6 bữa. Mỗi bữa không nên ăn quá nhiều mà cần cung cấp đủ dưỡng chất nhất là vào buổi sáng để cơ thể đủ năng lượng cho 1 ngày. Khi chế biến thực phẩm, Thanh Hằng thay thế dầu ăn thường bằng dầu oliu hoặc dầu vừng vì tốt hơn cho sức khỏe và hạn chế sử dụng muối. Còn chủ yếu, người đẹp ăn các món hấp, luộc tránh ăn đồ chiên, xào nhiều dầu mỡ. Thanh Hằng cũng nói rằng không nên uống các loại nước có ga, rượu, bia mà nên uống nước lọc hoặc nước ép trái cây tự nhiên.

Nước lọc và nước ép trái cây rất tốt cho sức khỏe.

