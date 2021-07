Bí quyết để vóc dáng như "đội trưởng Mỹ" của anh lính Taecyeon

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 16:07 PM (GMT+7)

Mặc dù có số cân lớn nhưng anh chàng này không bị chê bai ngược lại còn được ngưỡng mộ.

Câu chuyện về "anh lính trăm kí" Ok Taecyeon đang là chủ đề khiến dân mạng xôn xao.

Mặc dù nặng đến 99kg nhưng Ok Taecyeon không hề béo mập.

Mới đây, thành viên nhóm nhạc 2PM - Ok Taecyeon khiến cư dân mạng xôn xao khi tiết lộ cân nặng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, trong chương trình "Knowing Brothers", anh chia sẻ thời điểm này anh nặng 99kg.

Hiện tại, nam thần tượng đã giảm 18kg để quay trở lại với hoạt động âm nhạc cùng nhóm. Những thông tin về "anh lính trăm kí" nhanh chóng trở thành chủ đề "hot" trên các diễn đàn mạng xã hội.

Lý do là bởi nam thần tượng tích cực rèn luyện để phát triển cơ bắp.

Vẻ ngoài cơ bắp của Ok Taecyeon khiến người ta còn gọi anh là "đội trưởng Hàn Quốc".

Mặc dù nặng 99kg nhưng Ok Taecyeon không bị chê bai vẻ ngoài phát phì. Anh còn được gọi bằng biệt danh "đội trưởng Hàn Quốc" vì thân hình cơ bắp gợi nhớ đến nhân vật "đội trưởng Mỹ" - Captain America. Ngoài ra, Ok Taecyeon còn từ bỏ quốc tịch Mỹ với nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ quân sự như một công dân Hàn Quốc bình thường.

Hiện tại, nam thần tượng đã giảm 18kg, quay trở lại hoạt động âm nhạc.

Taecyeon nói rằng khi nhập ngũ anh ăn rất nhiều và cố gắng rèn luyện nên cơ bắp phát triển mạnh khiến dáng người đô con. Trước khi nhập ngũ anh chàng cũng đã tích cực xây dựng hình thể cơ bắp. Chẳng những vậy, Taec Yeon còn có chiều cao ấn tượng là 1m86.

Không phải vô cớ khi anh cùng các thành viên nhóm 2PM được biết đến như các "thần tượng quái thú". Vẻ ngoài nam tính cùng đặc điểm vóc dáng ấn tượng khiến họ trở nên nổi bật.

Nam thần tượng từng là gương mặt trang bìa của tạp chí Men's Health.

Thời gian trung học sống ở Mỹ, Taecyeon từng tham gia đội bóng đá. Việc chơi thể thao từ sớm giúp rèn luyện cơ bắp, sức bền, sự dẻo dai cũng như thúc đẩy chiều cao. Bóng đá tác động tích cực đến khung thân dưới bằng cách kéo căng cơ bắp khi chạy. Cùng với đó, nam thần tượng còn chăm chỉ tập gym "xây" cơ bắp. Đối với Taecyeon tập thể dục đã trở thành một cách sống.

Ngay từ khi mới nổi tiếng Ok Taecyeon đã nhận được nhiều lời khen về vóc dáng.

Kết hợp với luyện tập là chế độ ăn uống. Taecyeon là người cẩn trọng với thực đơn, kiểm soát chặt chẽ những gì mình nạp vào cơ thể. Anh tuân theo những gì có trong thực đơn như ức gà, khoai lang, trứng kết hợp với trái cây, rau xanh.

Thậm chí, khi đang trong chế độ giảm cân, nam thần tượng không áp dụng "ngày ăn gian" (cheat meal, cheat day) để thoải mái ăn những gì mình muốn. Trong chương trình "Please Take Care Of My Fridge" Taecyeon từng tiết lộ anh có sức ăn khủng khiếp nhưng bù lại việc tập luyện thường xuyên giúp anh không bị tăng mỡ.

Diện mạo nam tính, chiều cao ấn tượng cùng hình thể săn chắc của Taecyeon được khen ngợi.

