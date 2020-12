Bí quyết cạo râu nhẵn mịn không xước da

Vết sưng do dao cạo cũng có thể do nhiễm trùng xảy ra ở nang lông do vi khuẩn, vi rút hoặc nấm gây ra.

Việc cạo râu là một phần không thể thiếu trong thói quen chăm sóc da và chải chuốt của nam giới. Nhưng cạo đi kèm với một loạt các tác dụng phụ không mong muốn, cụ thể là vết dao cạo.

Bác sĩ da liễu Deanne Mraz Robinson giải thích: Hiện tượng này còn được gọi là lông mọc ngược, vết dao cạo là những nốt mụn giống như mụn xung quanh nang lông thường xảy ra khi cạo râu .

Làm thế nào để thoát khỏi vết dao cạo

Trong khi hầu hết chúng ta tưởng tượng rằng vệt xước do dao cạo xảy ra trong khi cạo râu, trên thực tế, chúng xảy ra rất lâu sau đó, khi lông bắt đầu mọc lại. Theo Tiến sĩ Robinson, thay vì mọc thẳng ra khỏi da, lông sẽ bị mắc kẹt và mọc ngược vào da, trở thành lông mọc ngược. “Khi lông nằm dưới da, cơ thể chúng ta cực kỳ khó chịu và kết quả là cơ thể thu nạp các tế bào gây viêm để cố gắng làm sạch lông, dẫn đến nổi mụn giống như mụn mủ xung quanh nang lông”.

Ngoài viêm nhiễm, vết sưng do dao cạo cũng có thể do nhiễm trùng xảy ra ở nang lông do vi khuẩn, vi rút hoặc nấm gây ra. Bác sĩ da liễu chia sẻ: “Cạo râu có thể tạo ra chấn thương cho da hoặc các vết cắt siêu nhỏ, tạo ra một cánh cổng xâm nhập cho các sinh vật lây nhiễm xâm nhập vào da và tạo ra nhiễm trùng bề mặt."

Thay dao cạo cũ

Bạn có thường xuyên thay lưỡi dao cạo của mình không? Nếu tổng cộng là hơn 10 lần cạo, thì bạn đang sử dụng một lưỡi dao cạo cũ, xỉn màu và có khả năng lây nhiễm.

Bác sĩ da liễu lưu ý: “Vứt dao cạo thường xuyên hoặc khử trùng dao cạo là điều quan trọng để giúp ngăn ngừa các nguyên nhân lây nhiễm do dùng dao cạo.

Ngoài ra, tôi thường khuyên bệnh nhân sử dụng chất tẩy rửa benzoyl peroxide không kê đơn trên lưỡi dao cạo của họ, có cả đặc tính tẩy tế bào chết và kháng khuẩn”.

Tẩy tế bào chết trước khi cạo râu

Tẩy tế bào chết, dù là sử dụng phương pháp hóa học hay thủ công, đều có thể giúp làm bong tróc và loại bỏ các tế bào chết trên vùng da bạn đang cạo. Tiến sĩ Robinson giải thích, điều này làm cho việc hình thành các vết sưng do dao cạo ít xảy ra hơn.

Cạo theo hướng mọc của lông

Như bất kỳ chuyên gia chăm sóc da nào sẽ nói với bạn, điều quan trọng là bạn phải luôn cạo theo cùng hướng mà lông mọc. Fox cảnh báo: “Cạo theo nhiều hướng khác nhau và cạo theo hạt có thể làm tăng nguy cơ bị va chạm do dao cạo. Tránh ma sát quá mức và sử dụng dao cạo có ít lưỡi hơn có thể hữu ích.”

Bôi kem cortisone

Mặc dù thường xuyên sử dụng quá nhiều steroid kháng viêm tại chỗ, chẳng hạn như hydrocortisone là không an toàn và không được khuyến khích, nhưng nếu ai đó chỉ thỉnh thoảng bị dao cạo, Fox sẽ khuyên bạn nên thoa hydrocortisone không kê đơn trong 1-2 ngày sau khi cạo râu để giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm. Bác sĩ cho biết thêm: “Nhiều sản phẩm không kê đơn có chứa 2% axit salicylic, có thể giúp cải thiện làn da thô ráp, sần sùi.

Luôn dưỡng ẩm sau khi cạo râu

Làn da mềm mại và được dưỡng ẩm tốt cũng sẽ giúp ngăn ngừa các va chạm do dao cạo gây ra. Tiến sĩ Robinson khuyên bạn nên thoa kem dưỡng ẩm có chứa ceramide để giúp xây dựng lại chức năng hàng rào bảo vệ da không có mùi thơm và chứa cả ceramide và axit hyaluronic để dưỡng ẩm cho da.

