3 công thức nước detox tại nhà giúp bạn trẻ đẹp trước thềm năm mới

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 11:38 AM (GMT+7)

3 loại sinh tố giúp bạn thanh lọc cơ thể và giúp làn da sáng bừng.

Những gì chúng ta ăn và uống thực sự có thể ảnh hưởng đến làn da. Một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ giúp làn da tươi trẻ, đủ nước? Vì vậy, hãy ngừng ăn kiêng để gầy đi và bắt đầu ăn đúng và khoa học để có dáng và đẹp. Ba công thức nước trái cây này bao gồm năm loại vitamin tốt nhất cho da, cũng như các khoáng chất và chất dinh dưỡng khác cần thiết để giúp da sáng từ trong ra ngoài.

1. Nước ép siêu vitamin C

Đây là một loại nước ép Vitamin C. Nó bao gồm cam, táo và bông cải xanh, tất cả đều là nguồn cung cấp vitamin C chống lão hóa tuyệt vời. Vitamin C cần thiết cho quá trình sản xuất collagen và cũng giúp bảo vệ da khỏi tia UV bằng cách tăng hiệu quả của kem chống nắng.

Bông cải xanh có vẻ là một thành phần nước trái cây kỳ lạ, nhưng nó hoàn toàn ngon. Bạn sử dụng bao gồm cả cuống, thân và bất kỳ lá nào ngoài tán. Phần cuống rất ngon ngọt. Nên sử dụng nguyên liệu hữu cơ, nếu có thể, và đảm bảo bông cải xanh không bị khô hoặc vàng. Bông cải xanh có chứa một lượng lớn vitamin C và một lượng nhỏ selen, mà các nhà khoa học tin rằng giúp ngăn ngừa ung thư da bằng cách bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cam bổ sung một yếu tố ngọt khác cho nước trái cây này, cùng với vitamin B, đồng và kali, tất cả đều quan trọng đối với làn da khỏe mạnh. Đồng kết hợp với vitamin C có tác dụng phát triển elastin, giúp hỗ trợ cấu trúc da của bạn từ bên dưới bề mặt.

Nước ép táo tươi chứa đầy đủ chất dinh dưỡng bên cạnh vitamin C, chẳng hạn như vitamin K và kali. Vitamin K giúp đông máu và sửa chữa vết thương và cũng giúp giảm thiểu thâm quầng mắt.

Thành phần

1 bông cải xanh

2 quả cam bỏ vỏ và bỏ hạt

1 quả táo lớn gọt vỏ và bỏ hạt

Hướng dẫn

Cắt một ít cuống bông cải xanh và cắt thành các miếng dài 4cm.

Cho bông cải xanh và trái cây vào máy ép trái cây.

2. Nước ép Vitamin A Plus

Các loại trái cây và rau màu cam, như những loại có trong Nước ép Vitamin A Plus này, chứa nhiều vitamin A, mà cơ thể chúng ta chuyển đổi thành beta-carotene. Vitamin A là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất cho làn da đẹp, giúp giảm nếp nhăn và mụn trứng cá. Nếu nước ép quá ngọt, hãy thêm một chút nước cốt chanh tươi, điều này cũng sẽ cung cấp thêm một lượng vitamin C. Vì dưa đỏ và xoài là những loại trái cây mềm và không ngon trong máy ép trái cây. Nên thường ép cà rốt trước, sau đó cho nước trái cây tươi cùng với dưa đỏ và xoài vào máy xay. Nó có kết cấu đặc hơn, giống như sinh tố và vẫn giữ được chất xơ. Nó là một loại nước trái cây rất giải khát trong một ngày hè nóng bức.

Thành phần

1/2 quả dưa đỏ và bỏ vỏ

4 củ cà rốt gọt vỏ và cắt tỉa

1 trái xoài lớn gọt vỏ và bỏ hạt

Hướng dẫn

Ép cà rốt và trái cây theo hướng dẫn.

Hoặc, xay nhuyễn trong máy xay sinh tố với 1/2 đến 1 cốc nước cho đến khi mịn.

3. Nước trái cây làm sạch dưỡng ẩm

Nước ép thơm này là nguồn dưỡng chất vitamin vô cùng tuyệt vời. Đó là một loại nước trái cây làm sạch kim loại nặng cũng hydrat hóa và chứa đầy các vitamin và khoáng chất có lợi cho da.

Cải xoăn chứa nhiều vitamin A, C, K và chứa một lượng nhỏ B6, B1, B3, E và chất béo omega-3, tất cả đều rất tốt cho da. Mùi tây là một trong những nguồn cung cấp vitamin K lớn nhất, và cũng chứa một lượng vừa phải vitamin C và A, folate, sắt và đồng. Tất nhiên, chanh chứa rất nhiều vitamin C, giúp cơ thể trung hòa các gốc tự do gây hại cho các tế bào khỏe mạnh và màng tế bào.

Dưa chuột không chỉ là một nguồn tuyệt vời của vitamin (A, B, C và K) và khoáng chất (magiê, kali và silic) mà còn rất giàu nước. Chúng có 95% là nước và chứa hầu hết các loại vitamin cần thiết trong một ngày. Chúng có đặc tính chống viêm có lợi cho cơ thể từ trong ra ngoài.

Thành phần

1 bó cải xoăn cắt tỉa đầu cuối.

1 quả dưa chuột lớn hoặc 2 quả dưa chuột thường.

1 bó rau mùi tây

1/2 quả chanh. Tất cả xay và uống tươi.

Nguồn: http://danviet.vn/3-cong-thuc-nuoc-detox-tai-nha-giup-ban-tre-dep-truoc-them-nam-moi-50202071211...Nguồn: http://danviet.vn/3-cong-thuc-nuoc-detox-tai-nha-giup-ban-tre-dep-truoc-them-nam-moi-50202071211392201.htm