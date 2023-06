Vừa được thoải mái ăn kẹo, vừa nhận lương tiền tỷ mỗi năm

Tuần trước, công ty có trụ sở tại Mississauga, Ontario đã đăng một danh sách việc làm cho những vị trí họ mô tả là giám đốc bánh kẹo đầu tiên trên thế giới. Người được chọn sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra hương vị khoảng 3.500 sản phẩm mỗi tháng, điều hành các cuộc họp hội đồng quản trị công ty và phê duyệt kho kẹo mới với “tem chấp thuận CCO” của họ, theo bài đăng trên LinkedIn.

Bạn sẽ được ăn rất nhiều kẹo: khoảng 113 miếng mỗi ngày, nhiều hơn gần năm lần so với lượng đường khuyến nghị hàng ngày của bạn, theo hướng dẫn chế độ ăn uống do Bộ Nông nghiệp, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ công bố. Rất may, danh sách cho biết ứng viên được chọn sẽ có “bảo hiểm nha khoa”.

Yêu cầu công việc là tối thiểu: Bạn phải từ 5 tuổi trở lên, sống ở Bắc Mỹ và có niềm yêu thích với kẹo ngọt. Danh sách cho biết các bậc cha mẹ có thể đăng ký cho con mình và CCO sẽ trải qua quá trình đào tạo khẩu vị sâu rộng để chứng nhận “vị giác vàng” trước khi được Candy Funhouse lựa chọn.

“Giống như tình yêu với bánh kẹo - vị trí không bị ràng buộc bởi tuổi tác,” danh sách cho biết. “Tất cả những gì bạn cần là niềm đam mê với kẹo, văn hóa đại chúng và một món ngon.”

CCO sẽ có thể làm việc tại nhà hoặc trực tiếp ở Newark, New Jersey, hoặc Toronto, Canada. Giám đốc điều hành Candy Funhouse, Jamal Hejazi, nói với CNBC Make It.

Vị trí không có ngày hết hạn. Nếu một đứa trẻ 5 tuổi được chọn, chúng có khả năng giữ danh hiệu CCO suốt đời. Hejazi thừa nhận việc có một người trẻ dẫn dắt các cuộc họp hội đồng quản trị sẽ “hơi hỗn loạn”, nhưng anh ấy coi đó là cơ hội để sáng tạo.

Danh sách việc làm cho biết các ứng viên phải là “nhà lãnh đạo bẩm sinh” và có “sự nhiệt tình và háo hức muốn thử các sản phẩm bánh kẹo”. Bạn không nhất thiết phải có kinh nghiệm kiểm tra thị hiếu khi gửi sơ yếu lý lịch và thư xin việc, nhưng sự quan tâm đến truyền thông là một ưu điểm.

Mối quan tâm đến truyền thông có thể liên quan đến kênh TikTok của Candy Funhouse: Công ty có 2,8 triệu người theo dõi trên nền tảng này, vì vậy CCO có thể nhận được nhiều sự xuất hiện trên mạng xã hội. Công ty dường như đang tuyển dụng những nhân vật có ảnh hưởng tới mạng xã hội, được trả tới 24 USD mỗi giờ.

