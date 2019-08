Vừa ăn vừa ghi hình: Có thật là việc sướng lương cao?

Thứ Sáu, ngày 02/08/2019 05:00 AM (GMT+7)

Chắc hẳn “hội cuồng ăn” trên toàn thế giới không còn xa lạ gì với cụm từ “Mukbang”. Ở Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và cả ở Việt Nam, rất nhiều Youtuber, Blogger, Vlogger trở nên nổi tiếng và có được thu nhập khủng từ những video Mukbang của mình.

Trào lưu đến từ Hàn Quốc

Mukbang được biết đến ở Hàn Quốc bắt đầu từ những năm 2010 và trở nên mạnh mẽ từ năm 2015. Mukbang (phát âm là "mook-bong") được hiểu như là "truyền hình ăn uống" thường được thực hiện thông qua webcast (truyền hình trực tiếp trên internet), các "diễn viên" (Broadcast Jockey – BJ) sẽ vừa phải ăn một lượng thức ăn siêu to khổng lồ hoặc siêu khó ăn, vừa phải giao lưu với khán giả nhằm tăng sự tương tác giải trí. Qua đó, nhiều người đã trở nên nổi tiếng và có được thu nhập khủng từ những video Mukbang này.

Chính vì vậy, hiện nay ngày càng có nhiều BJ đăng video của họ lên mạng, không chỉ giới hạn trên kênh chuyên chiếu các chương trình trực tiếp (afreeca TV), họ còn đăng lên các kênh online khác như Youtube để thu hút nhiều người xem hơn. Bên cạnh đó, họ cũng mở rộng thêm nội dung phát sóng trực tiếp, không chỉ giới hạn ở việc ăn uống mà giờ đây còn có cả phần nấu nướng (Cook-bang).

Yang Subin – Mukbanger có thân hình cực mũm mĩm trở nên vô cùng nổi tiếng khi xuất hiện với các clip ăn uống của mình.

Các Mukbanger không nhất thiết phải có ngoại hình đẹp, cân đối như diễn viên, người mẫu và cũng không giới hạn về tuổi tác. Sau khi đã nổi tiếng hoặc có một lượng theo dõi (follow) lớn trên mạng xã hội, những người này được rất nhiều các nhãn hàng về ngành ăn uống, thực phẩm chọn làm đại sứ, mang lại cho họ nguồn thu nhập có thể lên đến 10.000 USD mỗi tháng (khoảng 230 triệu đồng). Bởi vậy đã có rất nhiều trường hợp những người từ bỏ công việc có thu nhập chính thức để làm Mukbang mỗi ngày và họ cũng phải thừa nhận rằng, việc này mang lại cho họ một cuộc sống thoải mái hơn.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Mukbang không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn lan tỏa ra khắp các châu lục khác bao gồm cả châu Mỹ, châu Âu. Nhiều Youtuber, Blogger, Vlogger của Trung Quốc, Hồng Kông và cả ở Việt Nam cũng bắt đầu tham gia vào trào lưu này, đăng tải các phiên bản Mukbang riêng của họ.

Có thật là “việc sướng lương cao”?

Tại Việt Nam, trào lưu Mukbang khá phát triển trong 1 năm trở lại đây, có thể kể đến các Food Blogger được nhiều khán giả trẻ biết đến như Ninh Tito, Trang Nhím tròn hay Khoai lang thang… với các video review đồ ăn lên đến hàng triệu view, like, share và comment. Vừa qua, cuộc thi “Thánh ăn đại chiến” (Here we go 2019) cũng hấp dẫn một lực lượng lớn khán giả trẻ là tín đồ của ẩm thực, du lịch.

Trao đổi với Trang Đặng (Top 10 Here we go 2019) - Food Blogger với biệt danh “Thánh ăn chua” sở hữu các video triệu view, Trang cho biết, việc vừa ăn vừa ghi hình không phải “việc sướng lương cao” như mọi người vẫn nghĩ. Dù rằng rất thích ăn, dễ ăn và hay ăn nhưng khi phải ăn một số lượng lớn, siêu to khổng lồ dành cho 5-6 người ăn vào một thời gian ngắn thì cũng không hề là một chuyện đơn giản.

Chưa kể đến để gây ấn tượng, đồ ăn có thể là số lượng lớn những đồ rất khó ăn như chanh, ớt, hàu sống… và đôi khi hệ quả để lại là có thể sẽ đau bụng đến cả tuần liền. Bên cạnh đó, khi bắt đầu công việc, Trang gặp một số khó khăn về kinh tế như phải đầu tư máy móc trang thiết bị để ghi hình, chụp ảnh, trang phục cũng như là chi phí mua đồ ăn.

“Tuy nhiên, việc khó nhất chắc có lẽ là Trang phải thể hiện rằng mình đang tận hưởng, thưởng thức rất nhiều món ăn hấp dẫn mặc dù bụng hoàn toàn không còn chỗ chứa hay đang sôi sùng sục. Nhưng càng quay, Trang càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới cũng như khám phá được những khả năng khác của mình mà chưa bao giờ biết đến", Trang chia sẻ.

Về thu nhập, Trang vui vẻ: “Hiện giờ, công việc này chỉ là công việc tay trái nên nguồn thu đến với Trang không nhiều so với các Food Blogger nổi tiếng khác. Tuy nhiên, Trang rất tin tưởng vào sự phát triển của công việc này trong tương lai, chỉ cần nghiêm túc, tập trung đầu tư thời gian, chất xám nhất định sẽ thành công và có nguồn thu nhập lớn từ nghề này, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội có thêm thu nhập từ nhiều nguồn khác khi đã nổi tiếng”.