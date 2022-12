Vợ sưởi ấm ngày giá rét, toàn bộ tiền tiết kiệm hoá than khiến chồng suy sụp

Một người đần ông tên là Mario, ở Italia mới đây đã rơi vào tình trạng suy sụp khi số tiền dành dụm được hoá tro.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc éo le này là do Mario sợ bị kẻ trộm ăn cắp tiền nên đã giấu phía trên lò sưởi. Tuy nhiên, mọi chuyện đều được giấu kín với vợ. Vừa qua, khi trời lạnh, vợ của Mario đốt lò sưởi để sưởi ấm mà không biết phía trên có tiền. Kết quả là toàn bộ tiền dành dụm được đã hoá màu đen.

Số tiền được cất giấu trên lò sưởi đã bị cháy hoàn toàn (Ảnh minh hoạ).

"Tôi nghĩ địa điểm đó là an toàn, kẻ trộm không phát hiện ra. Ngay cả vợ tôi cũng không biết bí mật đó. Mỗi năm, trước khi cả nhà dùng lò sưởi, tôi đều dọn dẹp phía trên mà năm nay quên nên không nhớ số tiền đã cất giấu", Mario bày tỏ.

Khi đang rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý do số tiền đã hoá tro, anh Mario cầu cứu người anh trai mong có cách giúp đỡ. Người này cho biết, nếu chưa cháy hoàn toàn, các tờ còn số seri có thể mang đến ngân hàng để đổi lại.

Đây không phải là lần đầu tiên có người để tiền dành dụm được trong nhà rồi dẫn đến tình huống dở khóc dở cười.

Cách đây vài tháng, cô Zhou, sống ở Hồ Bắc, Trung Quốc cũng bị cháy đen toàn bộ số tiền 300.000 tệ (1,1 tỷ đồng) dành dụm được.

Các tờ tiền hoá than được mang đến ngân hàng.

Số tiền này được cô dành dụm để mua nhà. Tuy nhiên, do có hoả hoạn, nhiều đồ đạc bị cháy, tiền để trong hộp cũng bị thiêu rụi.

Sau khi số tiền bị cháy, cô đã phải đưa các tờ tiền hoá than đến ngân hàng nhờ giúp đỡ. Nhờ sự cố gắng của các nhân viên, số tiền kiểm đếm được là 147.550 tệ (510 triệu đồng), chỉ bằng gần một nửa so với số tiền cô Zhou tiết kiệm được. Thế nhưng, như vậy còn may mắn hơn là mất trắng.

