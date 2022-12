Đu đỉnh giá vàng năm 2022: Nhà đầu tư lỗ hàng trăm triệu đồng

Trải qua một năm nhiều thăng trầm, giá vàng thế giới đang dao động quanh ngưỡng 1.800 USD/oz trong những ngày cuối của năm 2022. Trong nước, giá vàng miếng SJC bán lẻ chững ở vùng 67 triệu đồng/lượng, mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận hơn 5 triệu đồng/lượng nếu nắm giữ từ cuối năm ngoái tới hiện tại.

Còn nếu tính thời điểm giá vàng lên cao nhất trong năm 2022 thì vàng chỉ giảm giá 1% nhưng lại biến động rất mạnh. Từng đạt đỉnh kỷ lục trên 2.000 USD/ounce vào tháng 3 nhưng rớt mạnh xuống 1.630 USD/ounce vào quý III-2022.

Trót ôm lúc vàng lên đỉnh, chị Thùy đang chịu lỗ gần 100 triệu đồng

Chia sẻ câu chuyện đu đỉnh giá vàng của mình, chị Thùy cho hay, có gần một tỷ tiền mặt gửi ngân hàng từ tiền bán đất, thời điểm đầu tháng 3/2022 khi theo dõi thị trường vàng trong nước và thế giới liên tục tăng (đạt mốc 70 triệu đồng/lượng (mua vào), khiến chị không khỏi sốt ruột. Những ngày kế tiếp, thấy giá vàng tiếp tục có xu hướng tăng phi mã, sau khi suy nghĩ kỹ, chị Thùy quyết định đem toàn bộ số tiền hiện có là hơn 700 triệu đồng để mua 10 lượng vàng và chờ chốt lời. Thời điểm chị Thùy mua, giá đạt đỉnh 73,1 triệu đồng/lượng.

Khi mức giá đạt đỉnh 74 triệu đồng/lượng, khá phấn khởi nhưng chị Thùy chần chừ không muốn bán vì mức giá này so với mức giá chị mua chưa có lãi nhiều nên chị vẫn quyết “ôm” chờ giá lên tiếp.

Tuy nhiên, sự tính toán của chị Thùy đã sai vì giá vàng từ lúc đạt đỉnh 74 triệu đồng đến cuối năm liên tục sụt giảm và hiện đứng yên quanh ngưỡng 67 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá lúc mua 10 lượng vàng, chị Thùy lỗ gần 100 triệu đồng.

“Với đà giảm trong thời gian gần đây, có lẽ tôi chấp nhận lỗ và chờ đợi mùa xuân tiếp theo vậy” – chị Thùy chia sẻ.

Tính đến đầu giờ chiều 30/12 – phiên làm việc cuối cùng của năm cũ, giá vàng trên thị trường thế giới trở lại xu hướng tăng sau khi chịu áp lực chốt lời khi lên đỉnh cao 6 tháng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm.

Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng là 65,8 triệu đồng/lượng mua vào và 66,62 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,65 triệu đồng/lượng mua vào và 66,65 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh là 65,9 triệu đồng/lượng mua vào và 66,6 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá vàng thế giới, tính tới 9h34' ngày 30/12, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.816,7 USD/ounce, tăng 8,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.822,9 USD/ounce, tăng 8,9 USD/ounce so với đêm 29/12.

Các chuyên gia cho rằng kim loại quý này có khả năng tăng cao trong năm tới

Thị trường vàng thế giới đã có một năm tương đối khó khăn khi chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kim loại quý này có khả năng tăng cao trong năm tới khi được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại suy thoái.

Ông Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao Bloomberg Intelligence đánh giá, giá vàng có thể đã chạm đáy trong năm 2022 và sẽ thể hiện hiệu suất cao trong năm 2023, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ ra tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tương tự, theo ngân hàng UBS Group AG (USB) dự báo, thị trường vàng bước sang năm 2023 sẽ có nhiều khởi sắc. Việc này phụ thuộc vào việc chuyển động của chính sách tiền tệ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chấm dứt chu kỳ siết chặt lãi suất, đầu tư vàng lúc này là thời điểm hợp lý.

Còn theo Gold Price, những người nắm giữ vàng từ 6 tháng đến 1 năm hiện đang lỗ. Theo đó, người mua và nắm giữ vàng 6 tháng qua lỗ 33 USD/ounce, tương đương gần 1 triệu đồng/lượng; còn người nắm giữ vàng trong 1 năm qua thì lỗ 11,38 USD/ounce, tương đương 350.000 đồng/lượng.

Đề cập đến xu hướng thị trường vàng trong nước, một số nhà phân tích cho rằng diễn biến của giá vàng trong năm 2023 sẽ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và tác động của nó đối với đồng USD.

Thực tế, giá vàng thường rất nhạy cảm với động thái tăng giảm lãi suất của Mỹ, việc này đã làm gia tăng cơ hội của việc nắm giữ tài sản ít rủi ro này. Bên cạnh đó, việc chuyển động của chính sách tiền tệ là đồng USD có dấu hiệu giảm nhiệt, nhiều công ty lớn đã dự trữ vàng cho các phiên tiếp theo. Kéo theo đó là giá vàng có phần đi lên.

Trước diễn biến của tình hình thế giới, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam dự báo, đầu năm 2023, giá vàng trong nước sẽ tăng cao. Đây là khoảng thời gian một số nước ở châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc... đón Tết âm lịch. Do đó, người dân thường có xu hướng mua vàng nhiều hơn.

Cũng theo vị chuyên gia này, đặc biệt, giá vàng còn tăng mạnh vào đầu tháng 2 khi có ngày vía Thần tài (10/1). Bởi, theo quan niệm xưa, vào ngày này, các cửa hàng, quán xá, người kinh doanh sẽ đi mua vàng dù ít hay nhiều để lấy may với mong muốn làm ăn thuận buồm xuôi gió cả năm.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/du-dinh-gia-vang-nam-2022-nha-dau-tu-lo-hang-tram-trieu-dong-c6a20373.html