Vì sao nhiều người cùng đồng tình khi người vợ cản chồng vay 300 triệu đồng mua ô tô?

Nhiều người đồng tình khi người vợ cản chồng vay 300 triệu đồng mua ô tô

Nguyên văn chia sẻ của cô (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người vợ cũng bày tỏ băn khoăn, với khoản tiền 400 triệu hiện có, chồng cô muốn vay thêm 300 triệu mua xe, còn cô lại sợ gánh nợ, thế là 2 vợ chồng bất đồng.

Trong phần bình luận, đa số mọi người đều đồng tình: Chỉ nên mua xe trong khoản tiền hiện có. Với 15-20 triệu để dành được hàng tháng, vợ chồng cũng cần tiết kiệm tiền để dự phòng, nếu vay tiền mua ô tô, cộng thêm chi phí nuôi xe nữa, e là 1 tháng không để được bao nhiêu.

"Có 400 triệu mà giờ lấy ra hết để mua ô tô đã là liều rồi, vì như thế là không còn tiền dự phòng nữa, mà lại còn vay thêm 300 triệu thì khả năng tài chính mong manh quá. Có việc là chẳng biết xoay đâu ra tiền. Cản chồng đi bạn ạ" - Một người bày tỏ.

"Nếu là mình thì mình không mua luôn. Giờ thiếu gì taxi, gọi 5-10 phút là có xe. 400 triệu mang đi mua ô tô thì không còn tiền tiết kiệm, mua xe cỡ 300 triệu để lại 100 triệu dự phòng thì cũng khó vì xe cũ cũng không bền, còn vay thêm 300 triệu thì thôi. Đang nuôi 2 con nhỏ mà chứ có phải độc thân, không vướng bận, không có gì phải lo đâu mà tất tay được, trong khi xe cộ cũng chỉ là tiêu sản" - Một người đồng tình.

"Quan trọng nhất là mục đích mua xe để làm gì? Nếu chỉ phục vụ đi lại hàng ngày hoặc về quê lễ Tết thì thôi, thuê xe hoặc đi taxi cho tiện, đỡ mệt đầu, đỡ tốn chi phí nuôi xe. Còn nếu mua xe để chạy taxi kiếm thêm thì lại là câu chuyện khác" - Một người chia sẻ.

"Nhà có 2 con rồi, vay thêm 300 triệu với vét sạch tiết kiệm để mua xe thì xác định là như nuôi 3 đứa con đấy mom ạ" - Một người bình luận.

Có nên vay tiền mua ô tô?

Ảnh minh họa

Theo Tạp chí điện tử Đầu tư tài chính, mua ô tô để phục vụ chuyện đi lại là mục tiêu chung của không ít người, đặc biệt là các gia đình đã có con nhỏ. Tuy nhiên, mua ô tô bằng tiền hiện có và vay tiền để mua, lại là 2 bài toán hoàn toàn khác nhau. Bởi chi phí không chỉ nằm ở tiền mua ban đầu, sau đó còn phát sinh thêm tiền bảo dưỡng, thuê chỗ gửi xe, bảo hiểm,.... Thế nên cân nhắc kỹ là điều nên làm.

Một kế hoạch vay hợp lý sẽ giúp việc mua xe trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời không tạo áp lực quá lớn lên các khoản chi tiêu hằng tháng.

Lưu ý trước khi quyết định vay tiền mua ô tô

Trước khi vay tiền mua ô tô, bạn cần lưu ý đánh giá khả năng tài chính, tìm hiểu kỹ lãi suất và tính toán các chi phí nuôi xe hàng tháng. Việc chuẩn bị trước các yếu tố này giúp bạn tránh áp lực nợ nần và các rủi ro phát sinh.

Thu nhập hàng tháng: Số tiền trả gốc và lãi hàng tháng không nên vượt quá 40-50% tổng thu nhập gia đình.

Số vốn ban đầu: Cần chuẩn bị sẵn ít nhất 20% đến 30% giá trị xe cộng với các chi phí ra biển số, đăng ký, bảo hiểm.

Chi phí nuôi xe: Tính trước các khoản tiền cố định hàng tháng như tiền gửi xe, xăng dầu, bảo dưỡng, phí bảo hiểm vật chất, phí đường bộ và đăng kiểm.