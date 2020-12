“Vẽ” dự án “ma” ở Bình Dương để bán, một giám đốc tại TP.HCM bị bắt

Sau khi sử dụng chiêu trò để thu hàng tỷ đồng từ dự án “ma”, vị tổng giám đốc đã phải tra tay vào còng số 8.

Ăn “quả đắng” vì tin lời đường mật

Ngày 4/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, quê Hưng Yên) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Quốc Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Kingland (công ty Kingland), tại địa chỉ số 3 (đường số 5, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, trong quá trình làm lãnh đạo của công ty Kingland, Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện việc vẽ dự án mang tên Kingland Home City 5 tại ấp Đồng Sến (xã Định An, Dầu Tiếng, Bình Dương) rồi cho nhân viên môi giới, quảng cáo rầm rộ chào bán cho nhiều người với mức giá từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/nền. Tuy nhiên, nhiều người dân đã phải nhận “quả đắng” vì trót tin những lời đường mật, cam kết lợi nhuận của nhân viên công ty Kingland đưa ra.

Cụ thể, chị L. (ngụ TP.HCM) qua lời giới thiệu của một người cháu làm việc trong công ty Kingland đã gom góp, vay nợ được 174 triệu đồng để mua một nền đất. Để thuyết phục khách hàng, nhân viên phía công ty Kingland đã cho người dân xem sổ đỏ, hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn đầu tư và danh sách thành lập cổ đông công ty. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý quan trọng nhất là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy phép xây dựng dự án thì khách hàng không được xem.

Vì quá tin tưởng và nghĩ rằng đã mua được đất với giá rẻ, nhiều khách hàng đóng tiền cho công ty và chờ đợi ngày được giao đất nền, sổ đỏ. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa được giao đất, lo sợ bị lừa, khách mua hàng đến tận nơi tìm hiểu thì mới tả hỏa khu vực đất làm dự án của Kingland vẫn là thửa đất chưa xây dựng, xung quanh cũng không sầm uất như chính những lời quảng cáo “có cánh” của nhân viên công ty này.

Không chỉ chị L. mà còn rất nhiều người dân khác cũng bị dẫn dụ mua dự án Kingland Home City 5 đã xuống tiền, nhưng tiền mất, sổ đỏ vẫn không thấy về tay. Sau đó, giữa tháng 6/2020, hàng chục khách hàng đã kéo đến công ty này căng băng rôn đòi tiền, đề nghị ông Trịnh Quốc Hưng trả lại tiền nhưng vô vọng.

Liên quan đến dự án trên, lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác nhận, vào tháng 6/2019, đơn vị này có tiếp nhận được đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở Định An (dự án Kingland Home City 5) của công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Kingland. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, ngày 2/7/2019, sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2457/SXD-QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án này.

Sơ đồ phân lô dự án "ma" của Công ty Kingland.

Biết trái luật vẫn làm

Theo thông tin từ phía Công an TP.HCM, sau khi nhận được tổng cộng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng, các đội nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra, thu thập thông tin và xác thực phía công ty Kingland không hề làm chủ dự án nào mang tên Kingland Home City 5 tại ấp Đồng Sến.

Cơ quan điều tra xác định, phía ông Hưng và công ty Kingland đã sử dụng chiêu ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án khu nhà ở Định An cho nhiều khách hàng. Tuy nhiên, sau đó công ty Kingland không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân.

Theo Công an TP.HCM, công ty Kingland chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở Định An nhưng ông Hưng đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân với mức giá từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/nền.

Trịnh Quốc Hưng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Mặc dù bản thân Hưng biết mình đang không làm đúng quy định của pháp luật, nhưng đối tượng vẫn thực hiện việc lừa dối khách hàng. Sau khi thu được tiền thì liên tục lẩn tránh, không cam kết như trong các hợp đồng và chiếm đoạt số tiền 9,9 tỷ đồng.

Từ những tài liệu chứng cứ trên, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Quốc Hưng để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của công ty Kingland đến trình báo tại phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM, địa chỉ: 674 Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Liên tục xuất hiện công ty lừa đảo

Vừa qua, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Lê Xuân Định (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Định), Giám đốc công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TP.HCM) đang điều tra vụ án Lê Xuân Định cùng đồng phạm liên quan hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền (trụ sở tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM). Cơ quan chức năng xác định trong quá trình làm lãnh đạo công ty, Định đã vẽ dự án "ma” rồi bán cho người dân chiếm tài sản.

