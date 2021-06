Trung tâm cảng biển xuất khẩu lớn nhất thế giới đóng cửa vì Covid-19

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 14:21 PM (GMT+7)

Một trong những trung tâm xuất khẩu và công nghiệp nhộn nhịp nhất thế giới có thể trì hoãn rất nhiều lô hàng do đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 khiến một phần cơ sở đóng cửa, thúc đẩy các biện pháp kiểm soát vi rút nghiêm ngặt hơn.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho Yantian - một trong những khu cảng đông đúc nhất thế giới - phải đóng cửa. Tình trạng đóng cửa này có thể khiến cho chi phí vận tải hàng hóa từ Trung Quốc tăng cao hơn nữa sau khi đã không ngừng lập kỷ lục.

Theo một nhân viên cảng, tất cả các chuyến hàng rời cảng Yantian ở Trung Quốc sẽ yêu cầu đặt chỗ trước. Cảng đã tăng cường chương trình thử nghiệm Covid-19, do đó hoạt động nhập khẩu và hàng hóa vào Trung Quốc có thể bị trì hoãn.

Yantian là một trong những cảng nhộn nhịp nhất trên thế giới, với lượng hàng hóa thông qua 13,34 triệu đơn vị TEU, một đơn vị đo tiêu chuẩn được sử dụng trong ngành vận tải hàng hóa, theo số liệu từ Cục Vận tải Thâm Quyến. Cảng này phục vụ khoảng 100 tàu mỗi tuần, theo một báo cáo trên trang web của chính quyền Thâm Quyến.

Tình trạng gián đoạn này sẽ vẫn tiếp tục trong tuần tới, công ty vận tải AP Moller-Maersk A/S cũng đã công bố lịch giao hàng chậm trễ tới các đơn vị do việc cảng đóng cửa. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng sẽ gây sức ép hơn nữa lên chi phí vận tải hàng hóa từ Trung Quốc vốn đã không ngừng tăng cao trong thời gian qua do nhu cầu hàng hóa tăng mạnh, tình trạng thiếu container và nhiều yếu tố khác.

Việc chi phí vận tải tăng cao đang là một trong những yếu tố đẩy giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tăng và tiềm ẩn khả năng khiến lạm phát toàn cầu tăng mạnh.

