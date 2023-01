Trung Quốc mở cửa sau thời gian chống dịch, kinh tế thế giới ảnh hưởng ra sao

Cổ phiếu của Phoenix Tours International Inc. của Đài Loan tăng tới 10% trong khi Lotte Tour Development Co. của Hàn Quốc tăng 7,7%. Trong số các nhà sản xuất mỹ phẩm phổ biến với người tiêu dùng Trung Quốc, Shiseido Co. tăng 7,1% tại Tokyo và Amorepacific Corp. tăng 6,4% tại Seoul.

Trung Quốc thông báo những người đến Trung Quốc kể từ ngày 8 tháng 1 sẽ không còn bị cách ly, mặc dù họ vẫn phải nộp kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Điều đó có thể dẫn đến sự gia tăng trở lại của khách du lịch Trung Quốc, những người chiếm khoảng một phần ba số lượt đến Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2019 trước đại dịch Covid.

“Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện một bước để mở cửa trở lại hoàn toàn và động thái này có thể tiếp thêm động lực cho các cổ phiếu Hàn Quốc liên quan đến tiêu dùng của Trung Quốc như các công ty mỹ phẩm, giải trí và du lịch,” Han Jiyoung, chiến lược gia tại Kiwoom Securities Co., cho biết.

Hiệp hội các công ty du lịch Thái Lan ước tính rằng 3-5 triệu khách du lịch Trung Quốc sẽ đến thăm Thái Lan vào năm 2023, tờ Bangkok Post đưa tin.

Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ tại Oversea-Chinese Banking Corp ở Singapore, cho biết: “Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định kiểm dịch và các biện pháp hỗ trợ kinh tế đã nâng giá hầu hết các đồng tiền châu Á ngoài Nhật Bản với đồng won của Hàn Quốc và đồng baht của Thái Lan vượt trội so với sự lạc quan về tăng trưởng”.

Công ty bách hóa Takashimaya Co. đã tăng cường số lượng hàng dự trữ sau khi công ty này nâng riêng triển vọng lợi nhuận cả năm. Cổ phiếu của công ty tăng tới 9,4% trong khi công ty cùng ngành Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. tăng 8,2% lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2016.

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs cho biết, ước tính trên dựa vào giả thiết việc Trung Quốc mở cửa sẽ tăng nhu cầu nội địa của nước này thêm 5% và số chuyến bay quốc tế quay về mức năm 2019. "Việc Trung Quốc mở cửa có thể mang lại tác động tích cực nhất lên du lịch quốc tế, rồi đến hàng hóa nhập khẩu", chuyên gia Goldman Sachs nói.

Với thị trường hàng hóa, Goldman Sachs cho rằng nhu cầu từ Trung Quốc hồi phục có thể kéo giá dầu thế giới lên thêm 15 USD một thùng. Chính sách phong tỏa tại Trung Quốc là lý do chủ yếu khiến giá dầu đi xuống thời gian qua. Nhu cầu dầu của nước này năm nay cũng giảm lần đầu tiên trong hai thập kỷ. Vì thế, việc Trung Quốc tái gia nhập thị trường năng lượng sẽ có tác động khổng lồ lên giá cả năm tới.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng vọt, thêm 2,2 triệu thùng một ngày năm tới. Con số này cao đáng kể so với mức tăng sản xuất trung bình của OPEC giai đoạn 2010 – 2019 là 1,5 triệu thùng một ngày. Trung Quốc có thể đóng góp tới 60% tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm sau. Forbes cho biết chỉ riêng khả năng Trung Quốc mở cửa đã là lá chắn lớn nhất giúp ngăn chặn suy thoái.

