Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sắp bị phạt thế nào?

Theo quy định mới, trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị xử phạt tối đa 75 triệu đồng. Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt bằng 2 lần mức phạt áp dụng với cá nhân, tối đa lên tới 150 triệu đồng.

Ngoài số tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng.

Xử phạt theo số người lao động bị trốn đóng

Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH bị phạt theo số người lao động bị vi phạm.

Đối với tổ chức, mức phạt được xác định bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, từ 12 - 24 triệu đồng đến tối đa 140 - 150 triệu đồng.

Từ 10/9, nếu trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Xử phạt theo số tiền trốn đóng

Bên cạnh việc xử phạt theo số lao động bị vi phạm, người sử dụng lao động còn có thể bị phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng BHXH bắt buộc, nhưng không quá 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Mức phạt trên áp dụng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp hơn mức quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật BHXH; Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHXH bắt buộc sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHXH bắt buộc chậm nhất quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật BHXH và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo Điều 35 Luật BHXH nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với hành vi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia: phải lập hồ sơ đăng ký hoặc lập hồ sơ đăng ký đầy đủ số người tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động; đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Đối với hành vi trốn đóng theo số tiền: phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Như vậy, tiền phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH. Người sử dụng lao động vi phạm vẫn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng theo quy định.