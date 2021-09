TP.HCM: Vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 670.000 phòng

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 14:09 PM (GMT+7)

Sau 15 ngày thực hiện "ai ở đâu thì ở đó", TP.HCM đã vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn giảm giá thuê cho 670.000 phòng trọ với số tiền trên 329 tỉ đồng.

Theo đó, sau 15 ngày TP.HCM thực hiện "ai ở đâu thì ở đó", lưu lượng phương tiện lưu thông giảm khoảng 85% so với trước ngày 22/8, các khu dân cư cũng đã được siết chặt hơn, người dân cơ bản đã chấp hành theo yêu cầu của thành phố.

Từ ngày 23/8, thành phố đã tích cực triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố. Trong đó, tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao với mục tiêu nhanh chóng tìm được các ca F0 trong cộng đồng.

Thành phố cũng đã chuyển hướng tập trung hơn cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở, xây dựng và ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0. Trong đó, bao gồm xây dựng các gói thuốc điều trị mẫu (gói A, B, C), giúp điều trị kịp thời cho các trường hợp F0 mới phát hiện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, từ đó giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến, đồng thời giúp giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh, góp phần nhanh chóng hồi phục. Ngoài ra, còn tăng cường công tác tư vấn, theo dõi F0 tại nhà từ xa qua các tổng đài 1022, các tổ y tế lưu động của các trường Y khoa.

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, Trung tâm An sinh đã thực hiện hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố trong tổng số 2 triệu túi an sinh. Chương trình SOS của Trung tâm an sinh thành phố đã hỗ trợ trên 10.500 phần quà cho các trường hợp cứu trợ khẩn cấp.

Vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 670.000 phòng trọ với số tiền trên 329 tỉ đồng. Thành phố hiện có 2.714 điểm cung ứng hàng hóa đang hoạt động bao gồm 92 siêu thị, 2.100 cửa hàng tiện ích và 522 cửa hàng tạp hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tính đến 7/9, thành phố đã tiếp 909 người thuộc đối tượng cơ nhỡ, lang thang sinh sống nơi công cộng, 164 đối tượng nghiện ma túy đưa vào cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và Trung tâm Hỗ trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động- Thương Binh và Xã Hội.

Tính đến 18h ngày 6/9, có 259.055 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 258.595 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 42.029 bệnh nhân, trong đó có 3.052 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.808 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm tại TP.HCM đến ngày 6/9 là 6.725.192, trong đó tổng số mũi 1 là 6.132.354, mũi 2 là 592.838, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 720.190.

