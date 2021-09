Có thể sao kê giao dịch ngân hàng trực tuyến trong lúc giãn cách xã hội hay không?

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 11:42 AM (GMT+7)

Phía ngân hàng cho biết, chủ thẻ có thể sử dụng dịch vụ sao kê trực tuyến trên website, ứng dụng điện thoại của ngân hàng.

Giữa ồn ào sao kê tiền từ thiện của một số nghệ sĩ, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến cách thực hiện dịch vụ tài khoản này.

Sao kê ngân hàng là bản sao chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tổ chức, chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản. Những phát sinh giao dịch này bao gồm tất cả các giao dịch tín dụng ra và vào tài khoản.

Hiện, các ngân hàng có 2 hình thức sao kê: trực tiếp và trực tuyến. Sao kê trực tiếp là hình thức khách hàng, ở đây là chủ thẻ, chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng sao kê. Bản sao kê được cấp là bản sao kê có chứng thực của ngân hàng. Bản sao kê này có giá trị về mặt pháp lý để bổ sung vào hồ sơ hành chính.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, chủ thẻ có thể sử dụng dịch vụ sao kê trực tuyến trên webiste hoặc giao diện tài khoản internet banking. Chỉ chủ tài khoản hoặc người biết rõ tên đăng nhập, mật khẩu, hình thức xác nhận (qua tin nhắn điện thoại đã đăng ký)... mới có thể thực hiện được sao kê.

Tuy nhiên, hình thức này chỉ sao kê được trong 1 khoảng thời gian cố định theo quy định của từng ngân hàng, có tính chất kiểm soát chứ không thể bổ sung hồ sơ giấy tờ cho các thủ tục hành chính liên quan như: hồ sơ vay, hồ sơ chứng thực tài sản…

Các ngân hàng không quy định về việc khách hàng chỉ được yêu cầu in sao kê bao nhiêu bản và bao nhiêu lần. Như vậy, chủ thẻ có thể đóng phí và in sao kê không giới hạn. Chi phí in sao kê tuỳ thuộc biểu phí của từng ngân hàng, thường phổ biến 2.000 - 5.000 đồng/trang, hoặc có thể miễn phí cho khách hàng VIP.

Hiện, Vietcombank miễn phí in sao kê định kỳ 1 lần/ tháng, khi in sao kê định kỳ nhiều hơn 1 lần/ tháng thì sẽ thu phí 5.000 đồng/trang hoặc theo thoả thuận, tối thiểu 20.000 đồng/lần.

Chi phí in sao kê theo yêu cầu tại VietinBank, VPBank là 2.000 đồng/trang, tối thiểu 10.000 đồng/lần. Khách hàng VIP của VPBank được miễn phí toàn bộ.

BIDV miễn phí sao kê định kỳ hàng tháng, còn sao kê đột xuất với các giao dịch trên dưới 1 năm kể từ ngày yêu cầu, phí là 5.000 đồng/ trang, hoặc theo thoả thuận.

