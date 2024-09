Toà nhà cao nhất Hạ Long bị hư hại sau bão, chủ đầu tư nói sẽ sớm sửa chữa

Đây là cam kết vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land), chủ đầu tư của tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long, đưa ra trong thông báo mới nhất gửi đến các cư dân và khách hàng.

Trong thông báo này, chủ đầu tư cho hay, ngày 7/9, bão Yagi đổ bộ vào Bãi Cháy Hạ Long gây ảnh hưởng trực tiếp tới tòa nhà. Hơn 150 cán bộ nhân viên của đơn vị quản lý vận hành đã có mặt tại tòa nhà Alacarte Hạ Long để thực hiện các biện pháp chống bão, bảo vệ tài sản trang thiết bị của các căn hộ và tòa nhà.

Ngày 8/9, chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại, tìm ra những giải pháp để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra đối với tòa nhà.

Tòa nhà Alacarte Hạ Long bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi.

Tới ngày 9/9, chủ đầu tư đã tổ chức họp nhanh với một số nhà thầu, đơn vị tư vấn bàn về phương án khắc phục hậu quả và đã triển khai ngay việc bịt phần kính bị bung, vỡ cả hai lớp bằng aluminium, đồng thời tiếp tục công tác thống kê thiệt hại.

Ngày 10/9, chủ đầu tư đã họp cùng đại diện một số đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị cung cấp kính, nhôm và chuyên gia đến từ Đại học Xây dựng Hà Nội để đánh giá về nguyên nhân, thiệt hại đối với tòa nhà và bàn phương án khắc phục.

"Kiểm tra thực tế sau bão cho thấy, toàn bộ hệ khung chính an toàn, khung phụ rất ít bị hư hỏng; một phần kính bị hư hỏng lớp ngoài và một phần kính bị hỏng cả hai lớp; lan can một số căn hộ cũng bị hư hỏng toàn bộ hoặc một phần do áp lực gió bão quá lớn", công ty này cho biết hiện trạng toà nhà.

Mất 3-3,5 tháng tính từ ngày 10/9 để sửa chữa toà nhà.

Các bên đều có chung đánh giá cơn bão Yagi với sức gió cấp 14, giật trên cấp 17 là cơn bão mạnh nhất trong nhiều chục năm qua có sức gió vượt quá tiêu chuẩn thiết kế đối với các tòa nhà cao tầng tại Hạ Long, dẫn đến làm vỡ nhiều ô kính tại tòa nhà.

Trong thông tin gửi đến khách hàng, chủ đầu tư này cho hay sẽ đứng ra tổ chức thực hiện các công việc nhằm khắc phục hậu quả sau bão gồm các hạng mục kính, lan can, rèm cửa, sàn gỗ, nội thất các căn hộ, biển hiệu, cảnh quan và các khu vực công cộng...

Thời gian để hoàn tất công tác sửa chữa, thay thế toàn bộ phần bị hư hại của tòa nhà dự kiến kéo dài từ 3-3,5 tháng tính từ ngày 10/9 do nhiều vật tư, vật liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài...

Về nguồn kinh phí để khắc phục thiệt hại, công ty này cho biết: Đối với các khu vực thương mại dịch vụ, một phần do đơn vị bảo hiểm chi trả và hỗ trợ của các nhà thầu (nếu có). Đối với khu vực sở hữu chung của tòa nhà, một phần trích từ nguồn kinh phí bảo trì của tòa nhà theo quy định của pháp luật nhà ở nhưng tối đa không quá 10% tổng kinh phí bảo trì. Phần còn lại sẽ do chủ đầu tư chi trả.

Đối với phần nội thất bên trong các căn hộ bị ảnh hưởng, chủ đầu tư cam kết "bằng kinh phí của mình sẽ hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị hư hại".

