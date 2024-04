Tình hình hiện tại của sá xị Chương Dương

Báo cáo tài chính quý I/2024 mới đây của Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) cho thấy doanh thu thuần đạt 56,8 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính của Chương Dương tăng gấp 10 lần so với quý I/2022, đạt hơn 1,1 tỉ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức, lợi nhuận được chia.

Mặc dù vậy, các khoản doanh thu trên vẫn không đủ giúp doanh nghiệp này có lãi khi chi phí tài chính tăng gấp 2,5 lần, lên 9,9 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng gần 65% so với cùng kỳ.

Theo đó, sau khi trừ các chi phí, Chương Dương báo lỗ sau thuế gần 17 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 2,7 tỉ đồng. Đây là quý thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp thua lỗ. Tuy nhiên, khoản lỗ trong quý này đã giảm khá nhiều so với khoản lỗ của ba quý liền trước.

Biến động cổ phiếu SCD 3 tháng trở lại đây Nguồn: Fireant

Giải trình về kết quả thua lỗ trên, lãnh đạo của Chương Dương cho biết đang tiếp tục phải đối mặt với chi phí nguyên liệu đường và nhôm ngày càng tăng do những khó khăn kinh tế đang diễn ra, bao gồm cả nhu cầu tiêu dùng trong nước thấp hơn khi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng.

Ngoài ra, kết quả hoạt động trong quý I này thấp hơn so với năm ngoái do còn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chi phí thuê đất và lãi vay cao hơn so với năm ngoái.

Tính đến cuối quý I/2024, Chương Dương đã có khoản vay và thuê nợ tài chính gần 610 tỉ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khoảng 27 tỉ đồng.

Hồi đầu tháng, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SCD từ ngày 6-5. Nguyên nhân là công ty lỗ ba năm liên tục, tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Sau thông tin hủy niêm yết, cổ phiếu SCD đã lao dốc nhưng gần đây đã có tín hiệu phục hồi trở lại. Kết phiên 22-4, thị giá SCD đóng cửa ở mức 12.950 đồng/cổ phiếu. So với 1 tháng trước, cổ phiếu này đã giảm gần 11% và so với đầu năm giảm gần 14%.

Công ty Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp) và đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam vào giai đoạn thế kỷ trước.

Chương Dương thời đó dẫn đầu trong ngành sản xuất nước giải khát phía Nam và nổi tiếng với sản phẩm sá xị con cọp. Nước sá xị con cọp được coi là món đồ uống thời thượng, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng thuộc mọi lứa tuổi nhờ hương vị đặc trưng riêng.

Thời đó, một đại lý nhỏ trung bình mỗi tháng bán được cả trăm ngàn sản phẩm. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của nhiều hãng nước giải khát nước ngoài như Coca-Cola và Pepsi, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.

