Tìm mãi không được việc làm, bà mẹ ba con về bán đồ ăn vặt, thu về 10 triệu USD

Vào năm 2017, Rebecca Brady đã mang một thùng bánh quy hạt tự làm của mình đến chợ nông sản ở Buffalo, New York với hy vọng bán được một hộp nào đó trong ngày hôm ấy.

“Chúng tôi đã bán được hộp đầu tiên và sau đó tôi nhớ mình đã nói: ‘Hãy nhân đôi mục tiêu của chúng ta’!'”, Brady, người sáng lập và CEO 50 tuổi của công ty đồ ăn nhẹ Top Seedz nói. “Tôi không nghĩ mình quá tự tin.”

Bảy năm sau, bà mẹ ba con gốc New Zealand và là người đã phát triển Top Seedz từ một cửa hàng chật chội và “cũ kỹ” với mức thu nhập 400 USD một tháng trở thành một thương hiệu trên toàn Hoa Kỳ, được bán tại hơn 4.000 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm cả các chuỗi cửa hàng như Wegmans, Whole Foods, Giant và Erewhon.

Thậm chí thành công của Top Seesz khiến Brady khuyên chồng bỏ việc để về làm giám đốc vận hành cho công ty. Vậy là người mẹ 3 con này sáng ở công ty làm sếp, tối về nhà làm vợ. Hiện Top Seedz đang phấn đấu vượt doanh thu 10 triệu USD trong năm nay.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là công ty của người mẹ 3 con này chỉ có 44 nhân viên và 90% là dân nhập cư từ 20 quốc gia. Sau khi tuyển dụng, công ty sẽ có một khóa đào tạo tiếng Anh cho người mới, có phòng chăm trẻ cho các bà mẹ mang con đi làm và thậm chí là cả phòng cầu nguyện cho nhân viên.

Nhập cư với muôn vàn khó khăn

Trước khi đặt chân đến Mỹ, cô Brady đã có khoảng thời gian 10 năm vất vả. Năm 2005, người phụ nữ này theo chồng đến Nhật Bản do công việc của chồng cô, ông Will, liên quan đến ngành hàng không. Thế nhưng do không xin được visa làm việc nên Brady không kiếm được một công việc ổn định tại Nhật Bản.

Bởi vậy người phụ nữ này chỉ quanh quẩn ở nhà chăm 3 đứa con và làm món ăn vặt của New Zealand khi nhớ về quê nhà. Đến khi đặt chân đến Mỹ vào năm 2015, cô Brady có được visa làm việc nhưng cũng gần như không tìm được công việc ổn định.

Sau khi gặp một vài người bạn cùng chơi tennis và nhận thấy họ yêu thích những chiếc bánh quy tự làm của cô, ý nghĩ về việc bán đồ ăn vặt dần manh nha trong đầu Brady khi 3 đứa trẻ đi học và người mẹ này hoàn toàn rảnh rỗi ở nhà. Cô luôn muốn trở thành một doanh nhân nhưng “chưa bao giờ đủ can đảm để thực hiện bước đầu tiên”, cô nói.

Brady đã đầu tư trước 5.000 USD từ tiền tiết kiệm của gia đình cô, hạn chế chi tiêu vào những thứ cần thiết như nguyên liệu, bao bì và thuê một nhà tư vấn thương hiệu. Cô tìm thấy một nhà bếp cũ kỹ, ít kiểu cách, cho phép cô làm 10 đến 20 hộp bánh quy mỗi giờ.

Trong năm đầu tiên, Brady bán trung bình 20 thùng bánh mỗi tuần tại chợ nông sản Buffalo, thừa đủ để hồi vốn và đem về lợi nhuận. Dần dần tự tin hơn với sản phẩm của mình, Brady đem chúng đi chào bán ở các siêu thị, đề nghị họ trữ hàng để quảng bá cho người tiêu dùng.

Khi chuỗi siêu thị nổi tiếng Wegmans chấp nhận sản phẩm của Brady, nhiều đối thủ khác cũng nối gót mua hàng của người mẹ 3 con này vì sợ mất khách. Việc đối thủ có mặt hàng mà bản thân doanh nghiệp không có là điều tối kỵ trong kinh doanh siêu thị ở Mỹ.

Năm 2022, Top Seedz đạt được mức tăng trưởng doanh số bùng nổ khi được nữ diễn viên Gwyneth Paltrow chia sẻ về sở thích ăn uống, nhất là về đồ ăn vặt trên mạng xã hội. Điều này đã khiến Brady và những người phụ nữ nhập cư vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Thị trường bánh quy hạt ở Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ đạt 2 tỷ USD trong thập kỷ tới. Brady nói rằng cô ấy tin tưởng rằng vẫn còn nhiều chỗ trong thị trường lớn đó để Top Seedz tiếp tục phát triển. Brady cho biết, công ty hiện đang chuyển đến một cơ sở mới rộng 35.000 foot vuông ở trung tâm thành phố Buffalo, nơi sẽ sản xuất 16.000 hộp bánh quy giòn trong khoảng bốn giờ, Brady nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]