Tiết lộ 7 điều ít ai biết về ông trùm giàu nhất thế giới hiện nay

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 20:42 PM (GMT+7)

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, sẽ từ chức CEO vào cuối năm nay. Vào tháng 8 năm 2020, ông trở thành người đầu tiên tích lũy được khối tài sản hơn 200 tỷ USD.

Vào ngày 2/2, Amazon thông báo rằng CEO Jeff Bezos sẽ từ chức vào cuối năm nay. Ông Bezos được biết đến rộng rãi với tư cách là người sáng lập, CEO và chủ tịch của Amazon và là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của thời đại internet.

Trước khi trở thành người giàu nhất thế giới, Bezos xuất thân khá khiêm tốn. Dưới đây là 7 điều có thể bạn chưa biết về Jeff Bezos.

Mẹ ông đã sinh ra ông khi đang học trung học

Theo CNBC, bà Jacklyn Gise Jorgensen mang thai Jeff Bezos khi mới 17 tuổi và đang học trung học và phải tạm dừng việc học tập tại trường.

Sau khi sinh con, bà trở lại trường học với những điều kiện nghiêm ngặt và đã tốt nghiệp thành công. Tuy nhiên, sau chưa đầy 1 năm kết hôn bà đã ly hôn với chồng của mình. Jeff Bezos khi đó mới hơn một tuổi.

Cha ruột của Bezos từng là một nghệ sĩ biểu diễn xiếc

Theo cuốn tiểu sử về Jeff Bezos phát hành năm 2013 của biên tập viên Brad Stone, "The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon", cha ruột của tỷ phú Bezos là một người đi xe đạp đơn và biểu diễn xiếc.

Khi BTV Stone liên hệ với cha ruột của Bezos để phỏng vấn, ông Jorgensen tiết lộ đã không gặp con trai mình trong nhiều thập kỷ và không nhận ra mình là cha đẻ của Bezos. Jorgensen sau đó liên lạc với con trai và quan hệ của cả hai được cải thiện. Ông qua đời ngày 16/3/2015, hưởng thọ 71 tuổi.

Bezos đam mê phát minh từ nhỏ

Khi Bezos còn là một đứa trẻ mới biết đi, ông được cho là đã cảm thấy mình "quá già" để ngủ trong cũi và tự mình tháo nó ra bằng một chiếc tuốc nơ vít. Khi vào trung học, Bezos biến gara tại nhà thành một phòng thí nghiệm cho các phát minh.

Bắt đầu kinh doanh khi còn học trung học

Khi còn học trung học, Bezos đã khởi động công việc kinh doanh đầu tiên của mình, một trại hè giáo dục dành cho học sinh lớp 4, 5 và 6 có tên là Dream Institute. Theo Insider, Bezos và bạn gái của ông ấy vào thời điểm đó đều làm việc trong nơi này và tính phí cho 6 người tham dự trại hè là 600 USD/người.

Bezos làm việc tại Phố Wall vào đầu những năm 1990

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng khoa học máy tính và kỹ thuật điện, Bezos đã làm việc tại một số công ty tài chính trên Phố Wall ở thành phố New York, bao gồm Fitel và công ty đầu tư D.E. Shaw, Insider đã đưa tin trước đó.

Bezos thành lập Amazon trong gara nhà mình

Sau khi tung ra phiên bản đầu tiên của trang web Amazon và yêu cầu 300 người bạn dùng thử bản beta, Bezos và một vài nhân viên đã bắt đầu phát triển phần mềm cho trang web trong nhà để xe của Bezos. Nơi này nhỏ đến nỗi Bezos phải tổ chức cuộc họp tại một cửa hàng của Barnes & Noble gần đó.

Nhóm nghiên cứu nhỏ sau đó đã mở rộng hoạt động và bắt đầu làm việc với một ngôi nhà hai phòng ngủ.

Jeff Bezos suýt đặt tên công ty của mình là "Cadabra" thay vì Amazon

Lúc đầu, Jeff Bezos muốn đặt cho công ty của mình cái tên nghe có vẻ ma thuật hơn nhưng đã bị luật sư Todd Tarbert cảnh báo không nên làm như vậy.

Tarbert giải thích rằng cái tên "Cadabra" nghe hơi giống với từ "xác chết", đặc biệt là qua điện thoại. Cuối cùng, nhà sáng lập và tỷ phú tương lai đã đi đến cái tên Amazon, được đặt tên theo con sông lớn nhất thế giới vì ông đang xây dựng hiệu sách lớn nhất thế giới.

