Thuê một quầy kinh doanh, 3 chủ chia sẻ bán hàng sáng tối, giảm chi phí tối đa

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 18:00 PM (GMT+7)

Kinh doanh sau dịch là chuyện không dễ dàng, để giảm tối đa các chi phí, nhiều chủ cửa hàng ở Hà Nội đã dùng “chiêu” tìm người thuê chung mặt bằng để giảm bớt gánh nặng tiền thuê mỗi tháng rất hiệu quả

Cho thuê chung mặt bằng kinh doanh giúp nhiều chủ cửa hàng giảm được một nửa chi phí tiền thuê hàng tháng. (Ảnh: Thảo Nguyên)

Theo tìm hiểu của PV, thuê một ki ốt vài chục mét vuông ở một tòa chung cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) để kinh doanh quán ốc, chị Thu Hương phải trả cho chủ nhà 18 triệu đồng mỗi tháng.

Do diện tích ki ốt cũng khá rộng mà quán ăn chỉ bán từ 3h chiều nên chị Hương đã nghĩ cách cho thuê chung mặt bằng để giảm bớt chi phí tài chính hàng tháng.

Đầu tiên, chị Hương đã ngăn đôi mặt bằng, phần diện tích nhỏ hơn cho người khác thuê kinh doanh bán thực phẩm.

Phần diện tích còn lại, do quán ốc thường chỉ đắt khách vào buổi chiều và tối nên vào buổi sáng quán hầu như không khách, chị lại tìm khách thuê mặt bằng vào buổi sáng.

“Ban đầu khách mới mở bán đồ ăn sáng nên tôi cho thuê với giá 3 triệu đồng, nếu họ bán tốt tôi sẽ tăng giá sau”, chị Hương cho hay.

Như vậy, với cách tính toán này, mỗi tháng chị Hương đã san sẻ được 10 triệu đồng tiền thuê mặt bằng với các chủ hàng khác, điều này giúp cho chị cảm thấy đỡ bị áp lực hơn với khoản tiền thuê nhà 18 triệu đồng mỗi tháng, nhất là khi kinh doanh đồ ăn sau dịch chưa bình thường trở lại như lúc trước.

Tương tự, chị Thu Thủy - chủ một của hàng may đo và bán thời trang công sở trên phố Đại La cho hay, để tiết kiệm chi phí trước đây chị đã thuê một cửa hàng trong ngõ nhưng thấy không có nhiều khách hàng biết đến nên chị lại phải chuyển ra thuê cửa hàng ở mặt tiền phố Đại La. Do lượng người đi lại đông hơn, địa chỉ dễ tìm khi khách đặt online qua facebook, zalo... nên lượng khách tăng hơn hẳn so với trước.

Song, đổi lại chị Thủy đã phải trả một khoản tiền thuê mặt bằng đắt gấp hơn 2 lần so với thuê cửa hàng trong ngõ. Nếu tăng giá sản phẩm chị lại sợ khách hàng "bỏ đi" nên chị Thủy đã nghĩ ra cách tìm người thuê chung mặt bằng để giảm bớt gánh nặng tiền thuê mỗi tháng.

Sau khi treo biển ở cửa hàng, đăng trên diễn đàn, cộng với bạn bè giới thiệu, chị đã tìm được một người chuyên kinh doanh đồ chơi và quần áo trẻ em. Như vậy, với cách này, số tiền thuê cửa hàng mỗi tháng 10 triệu đồng đã giúp chị Thủy giảm được một nửa chi phí. Hơn nữa, khách hàng vào mua đồ chơi quần áo cho con, lại tiện mắt thấy những bộ đồ công sở đẹp lại muốn thử luôn. Dần dần, chị Thủy cũng có thêm nhiều khách hàng hơn khi cho thuê chung cửa hàng như vậy.

Theo tìm hiểu, có những cửa hàng lại chọn kinh doanh cùng lúc nhiều mặt hàng để đỡ tiền thuê nhà. Tại khu đô thị Linh đàm, cả hai vợ chồng cùng người em trai cùng nhau kinh doanh tại một cửa hàng để tiết kiệm chi phí. Theo đó, cửa hàng sẽ được bày biện một bên là các mặt hàng kinh doanh sim, thẻ điện thoại, phụ kiện, sửa chữa điện thoại của người chồng và người em trai; còn một bên bày bán quần áo của cả người lớn và trẻ con do người vợ phụ trách.

Cách chia sẻ việc thuê cửa hàng kinh doanh như vậy sẽ giúp những người kinh doanh tiết kiệm được một khoản chi phí tiền thuê mặt bàng hàng tháng trong thời buổi kinh doanh còn khó khăn như hiện nay.

