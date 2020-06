Giá vàng hôm nay 9/6: Quay đầu tăng vọt trở lại sau cú giảm sốc cuối tuần

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 09:15 AM (GMT+7)

Sau những phiên giao sâu, sáng nay giá vàng thế giới bật tăng trở lại.

Mở phiên giao dịch lúc 7h sáng nay (9/6), giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh, giao dịch ở mức 1.697,58 USD/Ounce. So với chốt phiên giao dịch sáng qua, giá vàng bật tăng 18 USD/Ounce.

Giá vàng thế giới giao tháng 8/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.704,9 USD/Ounce, giảm 0,2 USD/Ounce trong phiên nhưng tăng tới 22 USD so với cùng thời điểm ngày 8/6.

Quy đổi theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 47,36 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng trở lại

Giá vàng bật tăng trở lại sau phiên lao dốc thảm hại vào cuối tuần. Cú sốc việc làm của nước Mỹ gây áp lực không nhỏ tới vàng nhưng vàng vẫn còn ở mức khá cao và triển vọng về dài hạn tươi sáng.

Vàng tăng trở lại chủ yếu do nhiều người tìm mua vàng sau khi vàng giảm sâu. Ngoài ra, tình trạng thế giới bất ổn, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang là yếu tố thuận lợi cho giá vàng.

Cuối tuần trước, giá vàng quay đầu giảm do dòng tiền ồ ạt đổ vào chứng khoán sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố một kịch bản thị trường việc làm bất ngờ tốt hơn nhiều so với mong đợi. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 là 13,3%, giảm so với mức 14,7% trong tháng 4.

Tuần này, các nhà đầu tư đang chờ thông tin từ cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) diễn ra trong tuần này, trong đó chủ tịch FED sẽ có phát biểu đánh giá về kinh tế Mỹ. Nhiều khả năng Fed sẽ giữ lãi suất không đổi gần mức 0 nhưng Fed có thể sẽ tiếp tục bổ sung vào bảng cân đối và hỗ trợ nền kinh tế theo bất kỳ cách nào cần thiết.

Ở thị trường trong nước, giá vàng bật tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Mở cửa phiên giao dịch lúc 8h30 sáng nay (9/6), giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 48,38-49,73 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với sáng qua, vàng tăng khoảng 50.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 48,38-49,75 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng được điều chỉnh ở mức tương tự.

Phú Quý điều chỉnh giá vàng ở mức 48,3-48,55 triệu đồng/lượng. Biên độ giao dịch mua vào-bán ra thu hẹp lại, chỉ còn 250.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 48,35-48,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ mua vào - bán ra thu hẹp lại, chỉ còn 250.000 đồng/lượng.

