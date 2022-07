Thu thập trái phép thông tin người dùng, hãng gọi xe Trung Quốc bị phạt hơn 1 tỷ USD

Cơ quan quản lý internet Trung Quốc ngày 21/7 phạt Didi 8,026 tỷ nhân dân tệ (1,19 tỷ USD) sau khi xác định công ty này vi phạm 16 luật của Trung Quốc, bao gồm luật an ninh mạng, luật bảo mật dữ liệu và luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Đây là mức phạt tiền lớn nhất được áp dụng đối với một công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc kể từ khi tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và hãng giao hàng Meituan bị cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc phạt tương tứng 2,75 tỷ USD và 527 triệu USD hồi năm ngoái.

Cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) hôm 21/7 cho biết, Didi bị phát hiện thu thập bất hợp pháp 11,963 triệu ảnh chụp màn hình từ album điện thoại di động của người dùng, cũng như thu thập quá nhiều thông tin clipboard của họ và 8,323 tỷ thông tin danh sách ứng dụng.

Didi cũng đã thu thập hơn 107 triệu trường hợp thông tin nhận dạng khuôn mặt của hành khách và phân tích 53,976 tỷ bộ thông tin về ý định đi lại của hành khách mà không thông báo trước cho họ.

CAC tuyên bố, việc xác định các hành vi vi phạm của Didi dựa trên các sự kiện rõ ràng và bằng chứng thuyết phục; vi phạm của hãng này là nghiêm trọng. Các hoạt động bất hợp pháp của Didi đã đem lại những rủi ro an ninh nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và bảo mật dữ liệu quan trọng của đất nước, CAC lưu ý.

Ngày 21/7, Didi tuyên bố, công ty chấp hành quyết định của cơ quan quản lý, sẽ kiên quyết tuân theo các phán quyết, tuân thủ nghiêm ngặt quyết định về hình phạt cũng như các luật và quy định liên quan, đồng thời cam kết nghiêm túc đánh giá nội bộ toàn diện.

Didi nói rằng, họ coi đây là một lời cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh quan tâm bảo mật hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, đẩy mạnh xây dựng mạng lưới và bảo mật dữ liệu, cũng như tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân.

Hãng gọi xe công nghệ Didi Global của Trung Quốc vừa bị phạt 1,19 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Phạt tiền rồi nới lệnh cấm?

Việc phạt Didi số tiền khổng lồ có thể mở đường cho cơ quan quản lý giảm bớt các lệnh cấm, lệnh hạn chế hiện nay đối với hãng, các nguồn tin trong giới nhận định. Hiện Didi bị cấm thêm người dùng mới vào nền tảng của mình, bị đình chỉ ứng dụng của hãng trên các cửa hàng ứng dụng trong nước.

Ngoài khoản tiền phạt mà Didi phải nộp, Cheng Wei - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành của Didi và Liu Qing - chủ tịch Didi mỗi người bị phạt một triệu nhân dân tệ.

Tháng 7/2021, để giúp ngăn chặn các rủi ro về an ninh dữ liệu quốc gia, duy trì an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích công cộng, Didi đánh giá an ninh mạng theo luật an ninh quốc gia và quy định về an ninh mạng của Trung Quốc.

Tháng 12/2021, Didi thông báo sẽ hủy niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và các cổ đông đã đồng ý về kế hoạch hủy niêm yết vào tháng 5 năm nay.

Tháng 12/2021, Didi thông báo sẽ hủy niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/7, một công ty con của Didi là Didi Pay (cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số cho hoạt động kinh doanh gọi xe của Didi) nhận được cảnh báo từ Văn phòng điều hành của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương của nước này, và bị phạt 4,27 triệu nhân dân tệ (632.000 USD) vì có hành vi sai phạm.

