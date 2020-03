Thanh tra về đất đai loạt dự án bất động sản 'khủng' ở Hà Nội

Trong khi đó, tại TPHCM, đoàn thanh tra sẽ thanh tra loạt dự án gồm: Dự án khu nhà ở xã hội – khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (The Western Capital) tại số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 của Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc; Dự án Khu nhà ở 1 Bis – 1 Kep Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1) của Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thuỷ; Dự án khu dân cư và du lịch, văn hoá, giải trí (The Water Bay) tại phường An Phú, quận 2 của Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21.