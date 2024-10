Taliban hưởng lợi thu bộn tiền sau khi Iran nã tên lửa vào Israel

Taliban thu bộn tiền

Trong bối cảnh Iran tấn công tên lửa vào Israel, không phận Afghanistan, do Taliban kiểm soát, bất ngờ trở thành lựa chọn an toàn cho các hãng hàng không quốc tế. Số lượng các chuyến bay quốc tế bay qua không phận này đã tăng lên kỷ lục, với 191 chuyến bay chỉ trong một ngày, cao nhất kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào năm 2021.

Các hãng hàng không phải trả 700 USD mỗi chuyến bay cho Bộ Hàng không dân dụng Afghanistan để sử dụng không phận. Điều này tạo ra một nguồn thu đáng kể cho chính quyền Taliban, vốn đang gặp khó khăn về tài chính.

Nếu số lượng chuyến bay tiếp tục ở mức 191 chuyến mỗi ngày, Taliban có thể thu về khoảng 50 triệu USD mỗi năm từ nguồn thu này. Đây là nguồn tài chính quan trọng trong bối cảnh kinh tế Afghanistan vẫn còn nhiều khó khăn và bị cô lập trên trường quốc tế.

Với tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, các hãng hàng không không còn lựa chọn tuyến bay qua không phận Iran, nơi đang trở thành điểm nóng với các cuộc tấn công tên lửa. Điều này buộc các hãng phải thay đổi lộ trình bay, tránh xa các vùng nguy hiểm.

Dữ liệu từ trang FlightRadar24 cho thấy, trong tuần thứ hai của tháng 8, số lượng chuyến bay qua không phận Afghanistan đã tăng gấp bảy lần so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel vào ngày 7 tháng 10, nhiều hãng hàng không đã ngay lập tức lựa chọn không phận Afghanistan làm giải pháp thay thế an toàn hơn.

Một chiến binh Taliban đứng gác khi một chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan cất cánh

Những hãng hàng không nào đang sử dụng không phận Afghanistan?

Nhiều hãng hàng không lớn như Swiss Air, Finnair, Singapore Airlines, British Airways và Lufthansa đã quay trở lại không phận Afghanistan. Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy số lượng chuyến bay qua Afghanistan tăng đáng kể, với trung bình 147 chuyến bay mỗi ngày từ ngày 19 đến 30 tháng 9.

Ian Petchenik, phát ngôn viên của FlightRadar24, cho biết các hãng hàng không đang phải cân nhắc giữa việc lựa chọn tuyến bay qua các khu vực khác và rủi ro an toàn. Hiện tại, Afghanistan được xem là an toàn hơn so với không phận Iran hoặc Syria, nơi các cuộc tấn công quân sự liên tục diễn ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu tình hình an ninh ở Afghanistan xấu đi, hoặc nếu cuộc khủng hoảng ở Trung Đông được giải quyết, các hãng hàng không có thể sẽ không còn sử dụng tuyến bay này nữa.

Dù Afghanistan được coi là tuyến bay an toàn hơn so với Iran, vẫn tồn tại rủi ro. Các chuyên gia an ninh hàng không cho biết, các chuyến bay qua Afghanistan ở độ cao 35.000 feet được cho là an toàn, vì các nhóm khủng bố ở đây không có khả năng sử dụng tên lửa đất đối không ở tầm cao đó. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt trong bối cảnh xung đột quân sự có thể leo thang bất kỳ lúc nào.

Lịch sử hàng không đã từng chứng kiến những thảm kịch xảy ra khi máy bay dân sự bay qua vùng xung đột, như vụ bắn hạ chuyến bay MH17 trên bầu trời Ukraine hay Boeing 737 bị bắn hạ ở Iran. Vì vậy, các hãng hàng không vẫn luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro an ninh khi chọn tuyến bay qua các khu vực bất ổn.

