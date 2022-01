Rạng Đông "lội ngược dòng", báo lãi gần 400 tỷ đồng năm 2021

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.259 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng kéo theo chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng đạt 336,8 tỷ đồng, tăng 34%; chi phí tài chính đạt 15,2 tỷ đồng, tăng gần 30%; chi phí quản lý doanh nghiệp 112 tỷ đồng, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, quý IV/2021, Bóng đèn Rạng Đông lãi sau thuế 166 tỷ đồng, tăng 29,3%, tương ứng hơn 37 tỷ đồng so với số lãi 128 tỷ đồng đạt được quý IV/2020.

Giải trình kết quả kinh doanh, Rạng Đông cho biết năm 2021 đạt kết quả kinh doanh khả quan nhờ công ty đã ứng dụng thành công khoa học hiện đại, ứng dụng ERP vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời công ty ứng dụng thành tựu 4.0 để sản xuất những sản phẩm và hệ thống các giải pháp chiếu sáng xanh.

Trước đó, trong quý III/2021, Bóng đèn Rạng Đông ghi nhận kết quả kinh doanh "đi lùi" so với cùng kỳ năm trước với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 755 tỷ đồng, giảm 248 tỷ đồng, tương ứng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Rạng Đông chỉ đạt hơn 42 tỷ đồng, giảm 27,5 tỷ đồng, tương ứng gần 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Rạng Đông cho biết sau khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thời điểm quý III/2021 khiến phải giãn cách ở nhiều tỉnh thành, Rạng Đông đã có những bước chuẩn bị từ sớm và kỹ lưỡng cho việc mở cửa trở lại vào quý IV/2021 - mùa tiêu thụ cuối năm. Đồng thời, công ty tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, các chương trình truyền thông và bán hàng trên nền tảng trực tuyến.

Nhờ vậy, lũy kế năm 2021, doanh thu Bóng đèn Rạng Đông đạt 5.709 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thị giá RAL đạt 130.800 đồng/cổ phiếu, phiên ngày 19/1. (Ảnh: FireAnt)

Hồi tháng 12/2021, Rạng Đông thông báo đã nhận được giấy chứng nhận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ 91,1%. Thời gian chuyển nhượng quyền mua số cổ phiếu trên từ ngày 4/1-8/2/2022 và thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 4/1-10/2/2022. Đây là loại cổ phiếu phổ thông và sẽ được phân phối trực tiếp.

Giá chào bán 93.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự thu 1.023 tỷ đồng. Mục đích đợt phát hành tăng vốn lần này nhằm Đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2 và nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Nhà máy mở tại khu công nghệ cao Hòa Lạc 2 là dự án mở rộng sản phẩm cốt lõi của công ty với thời gian thực hiện dự kiến 3 năm, tổng đầu tư 2.334 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 100 triệu sản phẩm chiếu sáng xanh, thông minh và sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Tổng tài sản của Rạng Đông tính đến ngày 31/12/2021 đạt 5.273 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả là 3.904 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2020.

