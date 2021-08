Nóng tuần qua: Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại một cửa khẩu ở Lạng Sơn

Theo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn), đơn vị nhận được thư công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo về việc tạm dừng hoạt động XNK tại cửa khẩu Lũng Vài (đối diện cửa khẩu Cốc Nam của Lạng Sơn, Việt Nam).

Tại thư công tác phía Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường gửi Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam cho biết, 10 ngày gần đây, cửa khẩu Cốc Nam XK sang Trung Quốc được 243 xe hàng, ngày bình quân không đến 25 xe, lượng hàng tương đối ít. Cùng với tình hình phòng chống dịch bệnh giữa hai bên Trung Quốc - Việt Nam ngày càng được nghiêm ngặt.

Do đó, để cùng nhau làm tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe quần chúng nhân dân khu vực biên giới, Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường quyết định từ 18 giờ ngày 26/8 (giờ Trung Quốc) tạm dừng hoạt động XNK tại điểm chợ Lũng Vài. Thời gian khôi phục lại sẽ được xem xét trên tình hình dịch bệnh và lượng hàng thông quan tại cửa khẩu mới có quyết định chính thức.

Như vậy, sau khi phía Trung Quốc cho thông quan trở lại vào ngày 20/8 (do ngày 16/8 đóng cửa không có thông báo), thì đây là thông báo chính thức từ phía Trung Quốc về việc tạm dừng hoạt động XNK tại cửa khẩu Lũng Vài để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Kiến nghị giữ nguyên đội bay của Bamboo Airways

Bamboo Airways mới đây đã đề xuất việc nâng quy mô đội bay dự án vận tải hàng không Tre Việt lên 100 chiếc và vốn đầu tư dự án lên mức 14.800 tỷ đồng trong hồ sơ điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án. Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản thẩm định hồ sơ và phản hồi đề xuất của doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ GTVT cho rằng mặc dù hạ tầng cảng hàng không và năng lực giám sát an toàn của ngành hàng không vẫn đáp ứng, trong tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, chưa xác định cụ thể kịch bản hồi phục, việc bổ sung tàu bay của Bamboo Airways sẽ làm mất cân đối cung cầu thị trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững của ngành hàng không và của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng giữ nguyên hiện trạng đội máy bay.

Bộ cũng cho biết các hãng hàng không trong nước đang rất khó khăn và đối mặt nguy cơ phá sản. Do đó, Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng giữ nguyên hiện trạng đội máy bay, chưa cho phép đưa thêm máy bay về Việt Nam cho đến khi nhu cầu thị trường tương ứng với khả năng khai thác của đội máy bay hiện tại.

Bộ GTVT yêu cầu bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Trước đó ngày 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19 - chủ trì cuộc họp với với Thành ủy, UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan. Tại cuộc họp, UBND thành phố đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất việc lưu thông hàng hóa.

Theo Bộ GTVT, hiện nay một số tỉnh, thành phố vẫn còn hiện tượng yêu cầu thay thế lái xe của địa phương hoặc quy định giá trị hiệu lực của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 là 24 giờ hoặc 48 giờ ngắn hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế là 72 giờ.

Bên cạnh đó, giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn giá trị nhưng vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại; phải đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa với sở công thương trước khi vào địa phương.

Phí mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết giá nhiên liệu đầu vào tăng cao từ đầu năm đến nay đang dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của doanh nghiệp tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, số liệu thống kê cho biết, trong riêng tháng 7 và 20 ngày đầu tháng 8, giá nhiên liệu đầu vào EVN phải thực hiện cao hơn rất nhiều so với giá bình quân đã thực hiện nửa đầu năm nay, đặc biệt là giá than.

Các thông số giá than nhập khẩu và dầu kể trên đã và đang tác động rất lớn đến chi phí mua điện của EVN đối với các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy nhiệt điện khí có giá khí theo thị trường.

“Nếu so với cùng kỳ năm 2020, chi phí mua điện của EVN năm nay đã tăng tới 16.600 tỷ đồng”, đại diện EVN cho biết.

Theo tập đoàn này, hiện tại, diễn biến giá nhiên liệu thế giới vẫn ghi nhận xu hướng tăng và khó dự báo diễn biến giá trong các tháng cuối năm.

Giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ vượt dự trữ bắt buộc về 0%

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc áp dụng mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, từ ngày 1/9, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm. Trong khi đó, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam, tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ áp dụng lãi suất 0%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc kể trên sẽ thay thế quy định lãi suất trong Quyết định 1349/QĐ-NHNN áp dụng từ ngày 6/8/2020 trước đó.

So với lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đang áp dụng, quy định mới giữ nguyên lãi suất áp dụng với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam, tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 0,05%/năm xuống 0%/năm.

