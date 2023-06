Nóng tuần qua: Trở thành TGĐ Tân Hiệp Phát sau khi chồng bị bắt, vợ ông Trần Quí Thanh giàu cỡ nào?

Trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, vợ ông Trần Quí Thanh giàu cỡ nào?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ giữa tháng 5/2023, bà Phạm Thị Nụ - vợ của ông Trần Quí Thanh đã trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát từ ngày 15/5. Dù vậy, trên website chính thức của Tân Hiệp Phát không giới thiệu trực tiếp về chức vụ hay hồ sơ của bà Phạm Thị Nụ. Trong khi đó, ông David Riddle vẫn giữ nguyên vai trò Phó giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này.

Bà Phạm Thị Nụ và ông Trần Quí Thành cùng hai cô con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích

Theo công bố, bà Phạm Thị Nụ vẫn là cổ đông lớn nhất với số vốn góp là 150,4 tỷ đồng (54,493%), bà Trần Uyên Phương góp hơn 81 tỷ đồng (29,384%) và bà Trần Ngọc Bích góp hơn 44 tỷ đồng (16,123%).

Tân Hiệp Phát được ông Trần Quí Thanh thành lập năm 1994. Doanh nghiệp này gây tiếng vang lớn trên thị trường nước giải khát Việt Nam với nhiều sản phẩm nổi bật như nước tăng lực Number One, Trà xanh không độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh...

Hệ sinh thái của tập đoàn xoay quanh các đơn vị chính là công ty mẹ Tân Hiệp Phát tại Bình Dương, Number One Hà Nam, Number One Chu Lai và nhà máy mới Number One Hậu Giang.

Gói hỗ trợ 120.000 tỉ: Chưa ai tiếp cận được

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng do bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) triển khai dành cho người vay là chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân; dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Người được vay sẽ hưởng lãi suất thấp hơn 1,5%-2% so với lãi suất trung, dài hạn bình quân của các ngân hàng trên thị trường. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng triển khai, đến nay chưa ai tiếp cận được gói tín dụng này.

Tại hội nghị về triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH mới đây, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN, cho biết hiện chưa phát sinh dư nợ từ gói vay này.

Theo quy định của NHNN, lãi suất cho vay của gói này không cố định mà sẽ được cập nhật định kỳ sáu tháng một lần. Khi hết thời gian ưu đãi, ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Ngoài ra, gói tín dụng này được triển khai từ ngày 1/4 vừa qua và sẽ kéo dài đến khi giải ngân hết số tiền này nhưng không quá ngày 31-12-2030, trong đó chủ đầu tư được vay ưu đãi ba năm, còn người mua nhà được vay ưu đãi năm năm.

Một người ở TP.HCM nhận mức lương hưu 124 triệu đồng/tháng

Theo Trung tâm truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông P.P.N.T. (trú TP.HCM), đang có lương hưu cao nhất cả nước với 124 triệu đồng/tháng.

Trước khi nghỉ hưu, ông T. là tổng giám đốc của một công ty. Tháng 4/2015, ông về hưu với mức lương hơn 87 triệu đồng/tháng. Sau 5 lần điều chỉnh lương hưu của Nhà nước, ông T. hiện nhận chế độ hưu trí 124 triệu đồng/tháng.

Hình minh họa.

BHXH Việt Nam lý giải ông T. đã đóng bảo hiểm hơn 23 năm. Vào giai đoạn trước năm 2007, mức đóng của ông T. rất cao, có thời điểm bình quân hơn 200 triệu đồng/tháng do quy định thời điểm đó không giới hạn trần đóng.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có hiệu lực, quy định nêu rõ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu hoặc lương cơ sở.

Từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2015, cơ quan BHXH xác định số tiền đóng BHXH của ông T. ở mức 15,4 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, trong gần hai năm trước khi nghỉ hưu, người đàn ông này có tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là 23 triệu đồng/tháng.

Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, đã đến lúc xuống tiền đầu tư BĐS?

Việc lãi suất tiết kiệm liên tục được các ngân hàng điều chỉnh theo xu hướng giảm kể từ đầu năm 2023 đến nay khiến những người có tiền nhàn rỗi tính đến chuyện tìm kiếm những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn về lâu dài.

Theo khảo sát, trước sự trầm lắng của thị trường BĐS thời gian qua, giá đất nền nhiều khu vực vùng ven đã giảm từ 10 đến 40%, việc giá đất nền giảm sâu đã nhận được sự quan tâm của những nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi.

Theo đánh giá của VARS, hiện nay, đã có tín hiệu nguồn tiền quay trở lại, lãi suất trái phiếu, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tiền gửi hạ nhiệt, khách hàng đã tiếp cận được khoản vay mới với lãi suất 10-11%. Tuy nhiên, chỉ khi nào mặt bằng lãi suất trung bình giảm xuống dưới 10% thì khi đó thị trường bất động sản mới phản ứng. Vì 10% là con số mà các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng được khi đi vay.

Ông Trần Khánh Quang, Giám đốc Công ty Việt An Hoà, đây là thời điểm xác định đáy của bất động sản, là thị trường của người mua. Người mua tìm kiếm được bất động sản giá tốt, yêu thích thì nên xuống tiền. Ông Quang cũng nhấn mạnh không lúc nào dễ mua BĐS như lúc này. Trong khi đó, nhiều loại hình bất động sản cũng hạ giá, người mua có thể đàm phán, thương lượng nếu tìm sản phẩm tốt.

