Nóng tuần qua: Hé lộ số phận xe Rolls- Royce dát vàng của ông Trịnh Văn Quyết

Tiến hành thu hồi siêu xe Rolls-Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết

Theo đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn, thời gian thu hồi xe từ ngày 8/9/2022 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ. Tuy nhiên, vị này từ chối tiết lộ thời điểm hiện tại đã thu hồi được xe hay chưa.

Xe Rolls-Royce Ghost

Vị này cũng khẳng định, sau khi hoàn tất thu hồi, phía ngân hàng bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV Quy Nhơn chỉ định.

Được biết, đây là chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - vừa bị "xộ khám".

Chiếc xe về Việt Nam năm 2013, đến năm 2018 siêu xe chính thức lăn bánh với biển số 30F-187.88.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết đã bỏ ra để sở hữu chiếc siêu xe này, tuy nhiên giá xe Rolls-Royce Ghost tại thời điểm 2013 là khoảng 16 tỉ đồng.

Kênh trái phiếu doanh nghiệp sẽ hot trở lại?

Là một trong những thị trường vốn quan trọng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang gặp khó khăn. Số lượng doanh nghiệp phát hành TPDN giảm do chờ cơ quan chức năng sửa Nghị định 153. Tại tọa đàm Mục tiêu phát triển thị trường TPDN ngày 13/9, TS Trịnh Quang Anh - Chủ tịch Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam cho rằng, xét khía cạnh vĩ mô, quy mô thị trường vốn Việt Nam khoảng 11,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, thị trường TPDN khoảng 40% GDP.

“Tín dụng năm 2022 khoảng 14% và hầu hết các ngân hàng đều đang cạn room. Điều này tạo cơ hội cho thị trường TPDN bởi doanh nghiệp không vay được vốn ngân hàng sẽ quay qua phát hành trái phiếu để huy động vốn”, ông Trịnh Quang Anh cho biết.

Theo TS Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ban Kinh tế Trung ương), thị trường TPDN là một mảnh ghép phát triển hơi chậm so với các thị trường vốn khác. Trong giai đoạn 2017-2021 quy mô thị trường TPDN tăng 24%, và đến 2021 là 56%. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường vô cùng lớn.

“Để tạo điều kiện cho thị trường TPDN phát triển, chúng ta cần tiếp cận theo cách mới bằng việc xây dựng niềm tin, xây dựng các công cụ xử lý rủi ro. Chúng ta cần có công cụ phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư”, ông Tú Anh kiến nghị.

Sắp đấu giá gần 1.200m2 đất ở gần sân bay Nội Bài, giá khởi điểm 41 triệu đồng/m2

Theo cổng thông tin điện tử UBND huyện Sóc Sơn, Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu thông báo bán đấu giá 12 lô đất tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Trước đó ngày 9/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn đã có thông báo lựa chọn Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu làm đơn vị đấu giá tài sản nêu trên.

Tài sản đấu giá là 12 quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, có vị trí tại thôn Hương Đình Đoài và thôn Hương Đình Đông (xã Mai Đình), phía Bắc tiếp giáp tuyến đường ngoài hàng rào cụm công nghiệp tập trung CN2 và nằm gần với Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

12 thửa đất với tổng diện tích 1.173m2 tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá vào đầu tháng 10/2022

Trong số 12 lô đất ở, 11 lô đất có tổng diện tích hơn 1.045 m2 (mỗi lô có diện tích 95 m2, diện tích xây dựng 76 m2) và một lô còn lại rộng 128 m2, diện tích xây dựng 102 m2. Với 11 lô có cùng diện tích 95 m2 người tham gia đấu giá phải đặt trước 779 triệu đồng/lô, một lô còn lại đặt cọc 1 tỷ đồng. Mật độ xây dựng tối đa của các thửa đất là 80%. Tầng cao tối đa xây dựng đối với 12 thửa đất đấu giá theo quy định là 6 tầng.

Dự kiến vào đầu tháng 10, cuộc đấu giá sẽ được thực hiện tại trụ sở UBND huyện Sóc Sơn.

Thiếu đơn hàng, lao động nhiều ngành liên tiếp nhận tin xấu

Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết, tình hình xuất khẩu sụt giảm đơn hàng tới 50%, dẫn đến nhiều DN ngành gỗ đang trong tình trạng chỉ làm 50% công suất, nên khoảng một nửa lao động không có việc làm.

Ông Lập lo lắng tình hình này sẽ kéo dài đến hết năm 2022 khi các thị trường chính xuất khẩu gỗ của Việt Nam như Hoa Kỳ, châu Âu, Anh đang lạm phát và trải qua sự sụt giảm về nhu cầu rất lớn.

Điều này hiện đang tác động tiêu cực trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành hiện nay, cho chúng ta thấy một bức tranh về thị trường rất ảm đạm.

Thực tế, xuất khẩu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã giảm 2 tháng liên tiếp. Cụ thế, giá trị xuất khẩu tháng 7 ước đạt 1,41 tỷ USD, giảm 5,5 % so với tháng 6 năm 2022 và giảm 1,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Còn tháng 8, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,35 tỷ USD, giảm 4,25% so với tháng trước.

Tại Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (Đồng Nai), đại diện Công ty cho biết, đơn vị đã tạm ngưng hợp đồng với 700 lao động trong thời gian 1 tháng, chờ có đơn hàng mới thì cho người lao động làm việc trở lại.

Tương tự, các doanh nghiệp ngành giày da trên cũng chung tình cảnh.

Vietnam Airlines lý giải lý do vẫn lỗ

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines đã giảm lỗ được 1.440 tỉ đồng. Vietnam Airlines tiếp tục dự kiến lỗ cả năm 2022 gần bằng số lỗ kế hoạch mà cổ đông thông qua là 9.335 tỉ đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết dù thị trường hàng không nội địa khởi sắc nhưng thị trường hàng không quốc tế chưa phục hồi, đội bay chỉ khai thác 75% cộng thêm lỗ lũy kế các năm trước khiến hãng này chưa thoát lỗ.

Theo Vietnam Airlines, nhìn vào báo cáo tài chính thì không có doanh nghiệp nào có lãi về vận tải hàng không. Nếu kinh doanh vận tải hàng không đơn thuần thì cả năm nay không một hãng hàng không nào của Việt Nam có lãi. Vietnam Airlines ngoài vận tải hàng không thì không kinh doanh gì. Cổ đông lớn nhất là Nhà nước thì cũng không có giải pháp gì ngoài hỗ trợ vay ưu đãi và phát hành thêm cổ phiếu.

Vietnam Airlines liên tiếp báo lỗ

Còn các hãng khác có nhiều khoản bù đắp cho vận tải như thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư. Trong thu nhập từ hoạt động tài chính lại có con số từ hoạt động tài chính khác rất to mà không rõ là từ cái gì. Hoạt động đầu tư cũng có con số từ hoạt động đầu tư khác rất lớn để bù đắp cho vận tải hàng không.

