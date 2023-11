Nóng tuần qua: Ai được nhận mức lương 21 triệu đồng/tháng sau cải cách tiền lương?

Cải cách tiền lương: Công chức nào được nhận mức lương 21 triệu đồng/tháng?

Hiện nay, văn bản quy định hệ số tiền lương của công chức, viên chức, chuyên gia đang dao động trong khoảng từ: 1 - 2,34 – 10 bậc. Dự kiến nếu cải cách tiền lương, bậc lương này sẽ được nâng lên là: 1 - 2,68 - 12. Vì thế, tiền lương của công chức tăng lên đáng kể.

Cải cách tiền lương, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học sẽ nhận được hơn 4,8 triệu đồng/tháng thay vì hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Hệ số lương của từng đối tượng công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương cao nhất của công chức hiện nay là công chức chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10,0. Tiền lương của nhóm này đang là 18 triệu đồng/tháng.

Đối với viên chức thì mức lương cao nhất của viên chức viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 8.0 ở bậc 1. Tiền lương nhóm này rơi vào hơn 14,4 triệu đồng/tháng.

Thu từ kinh doanh xổ số đạt "khủng" với hơn 34,5 ngàn tỉ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 9 tháng năm 2023 ước đạt 34.546 tỉ đồng, đạt 92% kế hoạch.

Số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tăng đều theo từng quý. Cụ thể, trong quý I/2023 đạt 12.951 tỉ đồng, đến hết quý II/2023 là 24.480 tỉ đồng. Con số 34.546 tỉ đồng là số thu đến hết quý III/2023.

Liên quan đến công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và công tác quản lý, điều hành thu, Bộ Tài chính cho biết lũy kế 10 tháng, thu NSNN ước đạt 1.398,7 ngàn tỉ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 88,9% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 83,3% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, số thu nội địa trong 10 tháng qua ước đạt 1.157,7 ngàn tỉ đồng, bằng 86,8% dự toán, giảm 5,9% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 51,4 ngàn tỉ đồng, bằng 122,3% dự toán, giảm 19,8% so cùng kỳ năm 2022.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, các khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất - kinh doanh (chiếm 53,3% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 85,5% dự toán, giảm 2,9% so cùng kỳ.

Tiền lương chuyên gia cao cấp lên tới hơn 21 triệu đồng/tháng

Sắp chi cổ tức gần 29 tỷ, doanh thu Công viên nước Đầm Sen thế nào?

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (Daseco, mã: DSN) vừa có thông báo ngày đăng ký cuối cùng 29/12/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Daseco dự kiến được tổ chức vào 8h30 sáng ngày 30/1/2024 tại trụ sở chính của công ty ở địa chỉ số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11, TPHCM. Nội dung họp chưa được Daseco công bố thông tin.

Sắp chi cổ tức gần 29 tỷ, doanh thu Công viên nước Đầm Sen thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Trước thời điểm đại hội cổ đông, Daseco đã chọn ngày 12/1/2024 để chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 theo tỷ lệ 24% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng), bằng với mức tối thiểu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 cho thấy, Daseco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 72 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, giá vốn và chi phí bán hàng lần lượt tăng 12% và 25% so với cùng kỳ năm 2022, lên hơn 24 tỷ đồng và gần 4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9% so với cùng kỳ, xuống 6,3 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Daseco báo lãi sau thuế giảm 24%, còn gần 33 tỷ đồng.

Đức Long Gia Lai thoát án phá sản

ngày 16/11, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định hủy quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của TAND tỉnh Gia Lai đối với CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Tại quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS, TAND tỉnh Gia Lai đã căn cứ vào Điều 9, Điều 42 và Điều 6 của Luật phá sản để quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của CTCP Lilama 45.3.

Tòa căn cứ Đơn đề nghị xem xét lại ngày 13/10/2023 và Đơn bổ sung ngày 19/10/2023 của Đức Long Gia Lai đã nêu rõ lý do hiện công ty không mất khả năng thanh toán, không lâm vào phá sản (trước khi tuyên hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS).

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai đã chuyển vào tài khoản của Lilama 45.3 để trả nợ vào ngày 12/10 số tiền 100 triệu đồng; ngày 17/10 là 300 triệu đồng và ngày 8/11 là 3,6 tỷ đồng, tổng cộng đã chuyển trả 4 tỷ đồng.

Đồng thời, phía Đức Long Gia Lai có cam kết lộ trình thanh toán nợ theo thủ tục Thi hành án dân sự. Đây là tình tiết mới chứng minh Đức Long Gia Lai không mất khả năng thanh toán, chưa lâm vào tình trạng phá sản và có thiện chí trả nợ.

