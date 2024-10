'Nóng' đường sắt tốc độ cao; thị trường vàng có 'hiện tượng lạ'

Triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ cho vay mua, xây dựng nhà ở

Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, trình ban hành các Nghị định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (hoàn thành trong tháng 10/2024); rà soát, hoàn thiện các quy định về hoạt động tín dụng chính sách nhằm tập trung nguồn lực, cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu cấp đủ vốn điều lệ, cấp bù lãi suất, phí quản lý, bảo đảm nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép tăng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh…

Hoàn thành trong tháng 10/2024 việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng cho vay mua, xây dựng nhà ở (ảnh minh họa).

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thành trong tháng 10/2024 việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai gói tín dụng ưu đãi khoảng 30.000 tỷ đồng để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay mua, thuê mua, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở, thực hiện chính sách xã hội.

Trong đó có 15.000 tỷ đồng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Chính phủ và 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho vay.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Nhiều phương án vốn

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hoá. Tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Hình ảnh mô phỏng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh : Bộ GTVT.

Trong báo cáo đánh giá tác động của dự án, Bộ Tài chính cho biết, khi đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao, giai đoạn đến năm 2030 cả 3 tiêu chí: Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của Việt Nam vẫn thấp hơn mức cho phép. Theo đó, nợ công lớn nhất là 44% so với mức cho phép 60%; nợ Chính phủ lớn nhất là 43% so với cho phép 50%; nợ nước ngoài lớn nhất là 45% so với mức cho phép 50%.

Giai đoạn sau năm 2030 với các chỉ tiêu tăng trưởng, an toàn nợ công cho thấy dự án đáp ứng chỉ tiêu nợ công; các chỉ tiêu nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi tăng nhẹ; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp tăng nhưng không nhiều so với kịch bản không đầu tư.

Trong 1 cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng đánh giá rằng, dự án đường sắt tốc độ cao vô cùng quan trọng trong thời gian tới. Dự án rất lớn, đòi hỏi nguồn vốn lớn, ngân sách nhà nước tham gia vào dự án này chắc chắn sẽ tác động đến nợ công, cơ cấu nợ công thời gian sắp tới.

“Với trách nhiệm được giao, Bộ Tài chính bàn bạc và lên các phương án khác nhau, đồng thời đảm bảo 2 mục tiêu: An toàn nợ công, an toàn tài chính quốc gia; có phương án vốn khả thi để đáp ứng yêu cầu xây dựng dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Đang xảy ra ‘hiện tượng lạ’ trên thị trường vàng

Sáng 5/10, giá vàng nhẫn tròn được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 82,68 - 83,58 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào bán ra so với phiên giao dịch ngày 4/10.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn 82 - 83,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các doanh nghiệp khác như Doji, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn 82,85 - 83,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 450.000 đồng/lượng chiều bán ra so với trước đó.

Giá vàng nhẫn tròn tiếp tục tăng, lên mức 83,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: BTMC.

Đà tăng của giá vàng nhẫn tròn xuất phát từ việc giá vàng thế giới liên tục tăng thời gian qua. Trong khi đó, nhiều tháng trở lại đây, doanh nghiệp trong tình trạng hết vàng miếng SJC bán ra. Các ngân hàng quốc doanh chỉ nhận đặt vàng SJC trực tuyến.

Doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC 82 - 84 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra của vàng SJC tới 2 triệu đồng/lượng.

Việc giá mua vào vàng nhẫn tròn cao hơn vàng miếng SJC là dấu hiệu lạ của thị trường. Do khó mua nên người dân dường như "chán" vàng miếng SJC. Lo ngại việc khó mua vàng, người dân có xu hướng "tích trữ", thay vì bán ra chốt lời như trước. Điều này khiến giao dịch trên thị trường vàng miếng SJC ảm đạm.

Bình Chánh: Cử tri kêu khổ vì dự án treo 27 năm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Ngày 1-10, UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV.

Có khoảng 23 ý kiến cử tri phát biểu tại hội nghị. Phần lớn các ý kiến đều xoay quanh các bất cập xung quanh dự án “treo” là Dự án Khu đô thị Sing Việt vướng quy hoạch năm tuyến đường vào KCN An Hạ.

Cử tri huỳnh Văn Tiền (xã Lê Minh Xuân) giới thiệu, mình đại diện cư dân bị thu hồi đất ở Dự án Khu đô thị Sing Việt.

Cử tri Ba, xã Lê Minh Xuân nói về những nổi khổ của người dân "dính" quy hoạch treo đã 27 năm nay. Ảnh: NT.

“Qua 27 năm, người dân chúng tôi không làm gì được trên mảnh đất của mình, rất khốn khổ. Phải có cơ quan chức năng nào giải quyết dứt điểm, đột phá cho người dân. Nếu sai quy định pháp luật thì thu hồi dự án, trả lại công bằng cho dân” – ông Tiền kiến nghị.

Đồng ý kiến, cử tri Phạm Văn Bao cho rằng, dự án này như một dòng kênh bị tắc nghẽn, tồn đọng các vấn đề khiến người dân như ông bị thiệt thòi.

Còn cử tri Huỳnh Quốc Danh dẫn chứng mới đây, một công ty gặp ông để thuê mặt bằng để làm trạm sạc xe điện, nhưng giấy tờ hiện đang dính quy hoạch Dự án Khu đô thị Sing Việt nên không thể làm gì.

Ông Danh cũng phản ánh “Đất chúng tôi đã bị Công ty Vạn Thịnh Phát thao túng dự án. Giờ nói chờ tòa xử xong bà Trương Mỹ Lan mới quyết định được nhưng chúng tôi đâu có bán đất cho bà Mỹ Lan mà chủ đầu tư bán cho Vạn Thịnh Phát…” – ông Danh nói.

Giá USD tăng kỷ lục

Trong phiên giao dịch cuối ngày 4/10, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 2.649,69 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 2.685,42 USD vào tuần trước. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4% xuống còn 2.667,80 USD.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ tăng tốc vào tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, tiếp tục làm giảm áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 6-7/11.

Về tiền tệ, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần sau khi có dữ liệu về báo cáo việc làm, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Chỉ số USD - thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ bao gồm đồng yên và đồng euro - tăng 0,56% lên 102,48. Đồng euro giảm 0,5% xuống còn 1,0976 USD trong khi so với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 1,25% lên 148,77.

Ngoài ra, các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 xuống gần 0% từ mức 28% trước khi có dữ liệu bảng lương.

Daniel Ghali - chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities - cho biết: "Thị trường đang bước vào tuần căng thẳng địa chính trị lên đến đỉnh điểm. Điều đó thực sự hạn chế phạm vi các nhà đầu tư muốn bán vàng".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]